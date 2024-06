Enzo Scifo explique son grand retour aux affaires : "C'est là où tout a commencé pour moi"

Véritable légende du football belge, Enzo Scifo s'est retrouvé un nouveau challenge : celui de responsable du développement des talents de la RAAL La Louvière.

La RAAL La Louvière a réussi son pari : celui de remonter en Challenger Pro League. La saison prochaine, les Loups évolueront dans l'antichambre de l'élite belge.

Le club louviérois a de grandes ambitions et veut assurer sa durabilité dans la division. Récemment, ils avaient annoncé l'arrivée de Silvio Proto en tant que responsable technique des gardiens de but.

Mais ce n'est pas tout : ce lundi, la RAAL a annoncé qu'Enzo Scifo sera son nouveau responsable du développement des talents (lire ICI).

Il s'agit d'un grand retour pour l'ancien Diable Rouge, qui a été formé au club de 1973 à 1982. Il a réagi sur le site internet de la RAAL. “Quel plaisir de revenir à la RAAL ! C’est sur ces terres que tout a commencé pour moi. Même en quittant La Louvière à un très jeune âge, j’ai toujours eu cette fibre locale et je suivais le club, certes à distance."

"Revenir dans un projet, qui se veut sérieux et concret, dans de telles infrastructures et avec un nouveau stade en construction, c’est évidemment idéal. Je souhaite y amener mon expertise et mon expérience, afin que la RAAL progresse et évolue davantage”, a-t-il déclaré.