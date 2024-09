Le Bayern Munich à nouveau en mode rouleau compresseur : la réaction très intelligente de Vincent Kompany

Quelques jours après que le Bayern Munich ait écrasé le Dinamo Zagreb en Ligue des Champions (9-2) il a de nouveau impressionné en Bundesliga. Le

Beaucoup ont été extrêmement surpris lorsque Vincent Kompany a été nommé entraîneur principal du Bayern Munich il y a quelques mois. L'équipe est de plus en plus convaincante, de quoi rassurer pour l'instant les supporters sceptiques.

Le 0-5 contre le Werder Brême était sans doute la prestation la plus aboutie. Les Bavarois restent sur 20 buts en trois matchs et n'ont rien concédé défensivement. Même si l'équipe sera à revoir lors des premiers chocs, elle semble bien monter en puissance.

"Je suis très satisfait de la journée d'aujourd'hui. La pression de gagner et de bien jouer est toujours présente au Bayern. Et quand cela fonctionne, comme aujourd'hui, c'est très agréable. Ce fut un bon match de notre part", a réagi Kompany, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

La confiance au beau fixe

Mais il ne tient pas à tirer la couverture à son coaching : "Je suis assez humble en tant qu'entraîneur pour donner du crédit à mes joueurs. Quand des joueurs de premier plan se donnent à fond, c'est déjà une grande partie du travail. Cela ne peut être autrement dans ce club, qui a déjà remporté tant de titres".

Les expected goals du Werder ? 0,0. "Pourquoi une si faible valeur ? Parce que le joueur qui a marqué deux buts aujourd'hui (Michael Olise) a couru pour ses coéquipiers. Parce qu'Harry Kane, Kingsley Coman, Serge Gnabry et les autres ont couru pour l'équipe. On le fait ensemble. Et bien sûr, nos défenseurs ont également fait un excellent travail", martèle-il. Le choc contre le Bayer Leverkusen le weekend prochain devait valoir le détour.