Openda et Vermeeren frustrés...par Alexander Blessin

Lois Openda et Arthur Vermeeren sont tous deux montés au jeu lors de la rencontre entre Leipzig et Stuttgart.

Après sa défaite in extremis face à l'Atlético Madrid cette semaine en Ligue des Champions, le RB Leipzig se déplaçait sur le terrain de Sankt Pauli.

Le coach Marco Rose avait décidé de mettre les deux Diables Rouges Lois Openda et Arthur Vermeeren sur le banc pour cette rencontre de Bundesliga.

Alors que le score était toujours de 0-0, les deux joueurs sont montés au jeu, à la 62e minute de jeu. C'est aussi le moment où Antonio Nusa (ex-Club de Bruges) est monté au jeu.

Malgré ces changements et 62 pourcents de possession, le RB Leipzig n'a tiré que 9 fois au but. Le score est finalement resté nul et vierge.

Une bonne opération pour le club d'Alexander Blessin, qui occupe la 17e et avant-dernière place du championnat. Leipzig est actuellement 5e.