Le premier gros test est arrivé pour Vincent Kompany : "Je veux retrouver ce que j'ai connu quand j'affrontais le Bayern"

Le premier grand rendez-vous est arrivé pour Vincent Kompany au Bayern. Les Bavarois recevront le champion en titre, le Bayer Leverkusen, ce samedi à l'Allianz Arena.

Auteur d'un début de saison canon, le Bayern Munich de Vincent Kompany sera confronté à son premier grand test, ce samedi (18h30). Les Bavarois recevront le champion en titre, le Bayer Leverkusen. Une rencontre pour laquelle Vince the Prince ne compte pas déroger à son style de jeu offensif et chatoyant, comme il le déclarait en conférence de presse, ce vendredi matin.

"Je veux revenir aux expériences que j'ai eues quand j'ai affronté le Bayern. On a joué avec de très bons attaquants contre le Bayern, de très bons défenseurs aussi, et on avait le sentiment qu'on ne pouvait pas toucher le ballon. Notre état d'esprit est celui-là, on veut être aussi dominant que possible. Parfois, une équipe peut nous forcer à faire certaines choses, mais le but du Bayern est toujours d'imposer son jeu."

Une rencontre qui va se dérouler dans une Allianz Arena pleine à craquer. Les 70.000 places disponibles ont été distribuées... soit 1/5 de la demande, seulement.

Vincent Kompany face à Xabi Alonso, dans une Allianz Arena pleine à craquer

"Bien sûr, j'ai vu que tout le monde voulait venir. En juillet, ils ont déjà dû arrêter la vente parce que 350.000 spectateurs voulaient un ticket. On ne veut pas manquer cette opportunité de montrer la meilleure version de nous-mêmes. Pour ce faire, on doit être convaincu de nos idées et c'est le cas."

Jeune entraîneur à la cote grandissante depuis son arrivée en Allemagne, Kompany sera confronté à un autre coach qui a plus que réussi ses débuts : Xabi Alonso.

"Un entraîneur veut toujours être compétitif, mais on regarde aussi ceux qui font des nouvelles choses, spéciales. Xabi Alonso et le Bayer ont fait ça l'année dernière. C'était amusant à observer, et c'est aussi ce qui rend ce match intéressant pour nous. Ils viennent chez nous, on a la possibilité de se mesurer contre une telle équipe, c'est là que le football peut devenir spécial."