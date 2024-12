Affrontera-t-il les Diables Rouges ? La star de l'Ukraine réagit aux accusations de dopage à son encontre

Cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour Chelsea, mais aussi pour l'Ukraine, futur adversaire des Diables en barrages de la Nations League. Mikhaylo Mudryk a été contrôlé positif lors d'un test antidopage, et s'est récemment défendu via un communiqué.

Coup de tonnerre ce matin en Premier League : Mykhailo Mudryk (23 ans), l'attaquant de Chelsea, dont le transfert avait défrayé la chronique à l'époque pour son montant jugé déraisonnable (100 millions d'euros bonus compris), aurait été contrôlé positif lors d'un test antidopage.

Le média ukrainien Zorya Londonsk, suivant principalement les joueurs de la Zbirna en Premier League et en Europe, assure que Mykhaylo Mudryk aurait été testé positif à une substance bannie trouvée dans l'échantillon "A" ouvert fin octobre. L'échantillon "B", devant confirmer ou infirmer la prise de produits illicites, sera ouvert dans les prochains jours.

Une affaire qui pourrait mettre du plomb dans l'aile de la carrière de Mudryk, acheté une fortune et qui est loin d'avoir répondu aux attentes (10 buts et 9 asissts en 73 assists). Mais le buteur ukrainien a répondu aux accusations.

"Je peux confirmer qu'un échantillon que j'ai fourni à la FA contenait une substance interdite", a déclaré l'international ukrainien dans un communiqué officiel. "C'est un choc complet car je n'ai jamais sciemment utilisé de substances interdites ni enfreint aucune règle, et je travaille en étroite collaboration avec mon équipe pour enquêter sur la façon dont cela a pu se produire. Je sais que je n’ai rien fait de mal et j’ai bon espoir de revenir bientôt sur le terrain. Compte tenu de la nature de l'enquête, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais j'espère pouvoir le faire le plus rapidement possible".

Chelsea n'est pas seul à retenir son souffle : l'équipe nationale d'Ukraine aura bien besoin de Mykhailo Mudryk pour ses prochaines échéances, en mars prochain... face à la Belgique. La Zbirna affrontera les Diables Rouges en barrage aller-retour pour monter (ou rester, dans le cas belge) en Ligue des Nations A. Mudryk compte 28 caps avec l'Ukraine, pour trois buts inscrits.