🎥 "La plus grande rencontre entre le football et la Formule 1" : Jérémy Doku et Max Verstappen se sont affrontés dans une séquence géniale

Qui dit nouvelle saison sportive dit nouveau jeu vidéo. Alors qu'EA Sports FC 25, célèbre simulation de football anciennement appelée FIFA, est sorti au mois de septembre, le jeu F1 2025, englobant l'univers de la Formule 1, verra le jour au mois de juin.

Pour cette occasion, EA Sports, développeur des deux jeux, a tourné un spot publicitaire avec "le joueur le plus rapide de Manchester City et le pilote le plus rapide du Monde."

A la fois sur EA FC 25 et sur F1 2024, puisque la nouvelle version n'est pas encore sortie, Jérémy Doku et Max Verstappen se sont affrontés pour mettre en avant les deux licences.

Un moment sympathique, entre un Diable Rouge et un Néerlandais né à Hasselt d'une mère belge, ayant toujours un domicile à Maaseik, dans le Limbourg, à la frontière belgo-néerlandaise.

Speed vs. Speed 👀



The fastest driver in the world @Max33Verstappen, takes on the fastest player at @ManCity, @JeremyDoku in @EASPORTSFC and @EASPORTSF1



Head to @90min_Football for the full video 📺 pic.twitter.com/3jFdIHIrg5