Accord total trouvé, photos réalisées, puis volte-face de dernière minute et 300.000€ dans le vide : le RC Lens et Will Still au cœur d'une histoire complètement folle !

Décidément, le RC Lens ne parvient pas à signer un nouveau gardien. Après l'échec dans le dossier Jean Butez, les Sang & Or ont jeté leur dévolu sur Pau Lopez. Le club de Will Still a même déjà communiqué sur la signature du portier espagnol... qui ne viendra finalement pas !

Nous sommes le 9 janvier, mais nous tenons déjà l'histoire rocambolesque de ce mercato hivernal. Elle concerne le Racing Club de Lens, club entraîné par un certain Will Still.

Rapidement cet hiver, les Sang & Or ont appris que leur portier titulaire, Brice Samba, souhaitait quitter le club artésien afin de rejoindre Rennes. Très vite, les Lensois ont ciblé Jean Butez pour le remplacer.

Alors qu'un accord était proche entre les différentes parties, le gardien de l'Antwerp s'est finalement engagé à Côme, sous les ordres de Cesc Fabregas, obligeant Lens à relancer sa recherche.

Le club de Will Still n'a pas traîné et a jeté son dévolu sur Pau Lopez, portier de l'Olympique de Marseille prêté à Girone, mais condamné à un statut de réserviste. L'OM voulait donc mettre fin à son prêt afin de le mettre au service du RC Lens.

On tient déjà l'histoire folle du mercato !

Entre les différentes parties, les négociations ont rapidement avancé dans le bon sens, à tel point que Pau Lopez a déjà réalisé un shooting photo sous ses nouvelles couleurs, alors que Lens a déjà laissé sous-entendre sa venue sur les réseaux sociaux. Mais, immense problème de dernière minute : il ne signera pas.

C'est le média français Footmercato qui raconte cette histoire rocambolesque. Girone était donc prêt à laisser Pau Lopez transiter par la cité phocéenne pour rejoindre Lens, sauf que le club espagnol s'est rendu compte en dernière minute que le portier était inscrit sur la liste européenne du club, et qu'il ne pourrait pas être remplacé.

"Alors qu'un accord total avait été trouvé entre le Racing Club de Lens, l'Olympique de Marseille et Pau Lopez, la venue de l'international espagnol est annulée. Le Girona FC a informé l'Olympique de Marseille ce jour de sa volonté ferme de conserver le joueur jusqu'au 29 janvier, condition inacceptable pour le Racing qui renonce ainsi a sa signature", a déclaré le club Sang & Or dans un communiqué.

Pau Lopez ne signera donc pas au RC Lens. Le club de Will Still n'a toujours pas trouvé son gardien, tandis que le Girona FC se retrouve avec un portier démotivé, qui ne sera là que pour être inscrit sur la feuille de match en Ligue des Champions, dont le club ne veut plus et qui recevra un salaire de 300.000€ d'ici à la fin de saison.

Le tout alors que les inscriptions sur les listes européennes sont renouvelées après la phase de ligue, et que cette décision de Girone ne concerne donc que les deux derniers matchs de Ligue des Champions, d'autant que le club est pratiquement certain d'être éliminé avec un déplacement à l'AC Milan et la réception d'Arsenal au programme, et cinq points de retard sur la 24e place occupée par le Dinamo Zagreb.

Une bien drôle d'histoire, qui rappelle que dans un mercato, tout peut se passer jusqu'aux derniers instants.