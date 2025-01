Michy Batshuayi vers un retour en Premier League dès cet hiver ?

Michy Batshuayi pourrait faire son retour en Premier League. West Ham serait proche de passer à l'offensive pour s'attacher ses services.

À la recherche d'un nouvel attaquant lors de ce mercato hivernal, West Ham serait intéressé par Michy Batshuayi. Selon le média turc Aksam, les Hammers auraient l'intention de recruter le Diable Rouge en prêt jusqu'à la fin de la saison.

Un retour en Angleterre pourrait permettre à l'attaquant belge de retrouver plus de temps de jeu. Avec Galatasaray, l'avant-centre a pour le moment disputé 27 rencontres pour 811 minutes de jeu. Batshuayi monte régulièrement au jeu, mais est rarement titulaire. Victor Osimhen reste, sans surprise, le choix numéro un. Depuis son arrivée dans son nouveau club, en juillet dernier, l'ancien joueur du Standard de Liège a inscrit sept buts et a délivré deux passes décisives.

Avec la blessure de Michail Antonio et de Niclas Füllkrug, la seule vraie option du club londonien est Danny Ings en tant que pur numéro 9. La venue du joueur belge permettrait à l'équipe anglaise de se rassurer au vu de sa pénurie de buteurs.

Batshuayi est-il intéressé ?

Toujours selon le même média, Batshuayi serait ouvert à un retour en Angleterre. Reste à savoir si un accord pourra être trouvé.

Après plus de trois années dans des clubs turcs, Batshuayi pourrait donc faire son retour dans une équipe londonienne. Pour rappel, le Diable Rouge a joué à Chelsea entre 2016 et 2022. Du moins, il a été un joueur des Blues sur le papier, car il a été prêté à maintes reprises, dont deux fois à Crystal Palace entre 2019 et 2021.