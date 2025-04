Le héros du Cercle de Bruges face au Beerschot se livre : "J'ai traversé une période difficile"

Après près de trois mois sans victoire en championnat, le Cercle de Bruges a enfin renoué avec le succès. Dans les toutes dernières secondes du match contre le Beerschot, Lucas Perrin a sauvé son équipe avec une tête bien placée.

Le gardien Maxime Delanghe a pu respirer de soulagement. Quelques minutes avant le but victorieux, il avait commis une grosse erreur, mais dans le tout dernier geste du match, Gary Magnée a tiré un corner sur la tête de Lucas Perrin. Le Français a offert au Cercle une victoire cruciale : "J'espère que ce but s'avérera vital dans un mois."

Prêté par Hambourg SV, Perrin a joué samedi seulement son dixième match pour le Cercle et marqué son premier but pour le club. "Pour moi, c'était un moment à chérir" a souri le Marseillais de 26 ans. Son but victorieux est arrivé après sa participation au premier but de Somers.

Il a toutefois admis que le Cercle avait complètement sombré en seconde période. "Nous avons vacillé pendant une bonne demi-heure. C'était dû à une incertitude collective et à la peur d'échouer. Moi aussi j'ai été pris par ça. Ce petit geste technique où j'ai cru dribbler trois joueurs ? C'était du pur chaos."

Après son but et le coup de sifflet final, Perrin a montré ses émotions : "Toutes les émotions devaient sortir. J'ai traversé une période difficile. Hambourg n'était pas un bon choix, je jouais à peine. Le Cercle m'a donné une seconde chance. Je suis heureux d'avoir pu être important ici."

Sur son avenir, il reste discret pour l'instant. "On n'a pas encore parlé de la saison prochaine. Seul le maintien compte. Ensuite, on verra. Mais je me sens bien ici, c'est clair."