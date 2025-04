Une victoire dans le derby pour encore embellir la saison : cette équipe de la RAAL se contentera-t-elle vraiment du tour final ? La réponse sans détour du capitaine

La soirée ne fait que commencer pour la RAAL après cette victoire dans le choc hennuyer contre les Francs Borains. Le capitaine Wagane Faye est fier de ses hommes.

Deux jours après le partage du RWDM au Patro Eisden, quelques minutes avant le match de Zulte Waregem à Seraing, la RAAL a fait le boulot en s’imposant 2-1 contre les Francs Borains. Les Verts semblaient au-dessus de leur adversaire mais se sont occasionnés quelques frayeurs dans la dernière demi-heure.

La RAAL a sans doute plus reculé que prévu mais le capitaine Wagane Faye l’explique par les changements des Francs Borains : "Ce sont des faits de matchs, c’est un derby, ils sont menés et poussent, c’est normal. La victoire était important, pas particulièrement parce que c’était un derby, on veut gagner tous les matchs".

La RAAL ne veut compter que sur elle-même

Après son match, les Louviérois ont commencé à suivre attentivement le résultat de Zulte Waregem à Seraing…où Faye a évolué pendant six ans. Mais ne comptez pas sur lui pour mendier à son ancienne équipe de filer un coup de main aux Louviérois : "Je n’ai plus beaucoup de contacts, le noyau et le staff ont beaucoup changé".

En cas de victoire au Pairay, Zulte reprendrait immédiatement sa deuxième place. La RAAL n’a donc plus totalement son sort entre les mains pour arracher la montée directement via les deux premières places. Cela serait-il une déception après une saison aussi aboutie. Absolument pas, nous explique Faye

"Ce ne serait pas du tout une déception de participer au tour final. Si quelqu’un nous l’avait dit en début de saison, on aurait signé à deux mains, on vient tout de même de troisième division. Nous, on a fait notre saison, même si elle n’est pas finie", conclut le défenseur sénégalais. Les Loups auront en tout cas l’occasion de se reposer le weekend prochain, il s’agit de la date du match qui aurait dû se tenir contre Deinze.