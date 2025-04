La RAAL doit-elle désamorcer un conflit dans le groupe ? Frédéric Taquin revient sur l'épisode du penalty entre Mouhamed Belkheir et Jordi Liongola

La Louvière est euphorique après sa victoire contre les Francs Borains. Frédéric Taquin était un entraîneur heureux en conférence de presse. Les egos ne viendront pas perturber le sprint final des Loups.

Passé le coup de sifflet final de l'arbitre, Frédéric Taquin a rapidement retrouvé le sourire. Le rush final des Francs Borains a quelque peu crispé le Tivoli, mais la victoire était tout de même au rendez-vous. Mission accomplie quelques minutes avant le match de Zulte Waregem.

"On a fait ce qu’on a toujours dit, on joue et on espère des faux pas. On est assurément sur une saison à plus de deux points par match de moyenne, c'est inespéré. Le club a gagné en maturité, l'équipe a gagné en maturité", explique l'entraîneur louviérois.

Aujourd'hui, les Loups se sont tout de même occasionnés quelques frayeurs en reculant dans la dernière demi-heure, jusqu'à encaisser la réduction du score : "C'est toujours la même histoire, on commence fort pendant 25 minutes, puis on joue moins bien, on sent qu'on maîtrise moins. Ensuite, on repart avec un début de deuxième mi-temps beaucoup plus conquérant, on aurait dû mettre ce 3-0. Comme toujours, l'adversaire a son quart d'heure, les Francs Borains en ont profité, mais notre victoire est tout de même méritée".

Une autre ombre au tableau est la discussion assez vive entre Mouhamed Belkheir et Jordi Liongola au moment de désigner le botteur du penalty sur le premier but. Liongola s'en est chargé, ce qui a frustré Belkheir, ce dernier jouant aussi pour le classement des buteurs. Frédéric Taquin a tenu à dédramatiser : "Les deux voulaient prendre leurs responsabilités, les deux sont des tireurs désignés. Celui qui le sent peut s'en charger, ils le sentaient bien tous les deux".

"On connait la situation de Belkheir, on comprend qu’il veuille le shooter, mais est-ce qu'on peut en vouloir à Jordi ? On réglera le problème en semaine mais ce n'est rien de grave. Et vous pouvez voir que ça n'a pas empêché Mouhamed de marquer un peu plus tard un magnifique but, un peu le même que contre le RFC Liège, c'est sa spéciale. C'est un attaquant, c'est normal de réagir et de vouloir marquer".

La RAAL ne veut pas calculer

Pas d'inquiétude non plus pour Ivan Botella qui boitait bas après un solide duel, sans pour autant devoir céder sa place. Il ne s'agit que d'un coup direct. "Par contre, il a subi une véritable agression. Je peux vous montrer l'état de sa cheville, je ne comprends pas que l'arbitre n'ait pas sorti de carte jaune".

Ce qui attend maintenant l'équipe, c'est une sorte de trêve dûe au match qui n'aura pas lieu contre Deinze le weekend prochain. "Les joueurs ? Ils vont s'entraîner comme des malades" rigole Taquin. On aborde cela en ne connaissant pas le contexte qui nous attend dans deux semaines. J'espère avoir une finale à jouer à Lommel pendant que le RWDM et Zulte Waregem s'affrontent".