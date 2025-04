Le Standard racheté par son CEO, Giacomo Angelini : Ivan Leko s'exprime sur la nouvelle qui anime Sclessin et sur ce qu'elle implique pour son équipe

Le Standard va être racheté par son CEO, Giacomo Angelini, via une holding belge. Une nouvelle qui réjouit Ivan Leko, même si l'entraîneur croate souhaite que ses joueurs et son staff ne se concentrent pas trop sur la situation extra-sportive.

Forcément, le communiqué publié mercredi par le Standard fait parler dans les travées de Sclessin. Simple écran de fumée ou réelle perspective de changement ? Ivan Leko se réjouissait en tout cas de cette avancée, vendredi en conférence de presse.

"C'est une grande nouvelle. C'est le sujet principal pour tout le monde au club, mais de notre côté, on tâche de rester concentrés sur le prochain match et de parler de football. C'est une bonne nouvelle pour le club et ses supporters, mais pour les joueurs et le staff, ça doit rester au second plan."

"Bien sûr, ça joue dans la tête de savoir ce qui va se passer dans le club. On parle de nouvelle holding, qui va venir, quel est le projet ? On se doit de rester concentrés sur le football. Pour les joueurs et le staff, ça donne l'espoir que l'avenir sera meilleur, mais ça ne change presque rien sur le court terme."

Se concentrer sur le terrain, sans (trop) se préoccuper du reste

Sous contrat pour encore une saison supplémentaire, l'entraîneur croate ne tient pas à être spécialement informé de l'évolution de la situation et il ne mettra pas spécialement son nez dans les transferts pour aider ou diriger le nouveau directeur sportif. Leko se concentre sur le terrain, et uniquement sur le terrain.

"Je n'ai pas besoin des explications et des chiffres, quelqu'un viendra nous présenter le projet quand tout sera prêt. Mais avant ça, notre seul objectif est de gagner un maximum de matchs."