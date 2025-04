Rebondissement inattendu dans le transfert d'un cadre de Louvain : une offre XXL en préparation

Aucune trace d'Ezechiel Banzuzi lors du match entre Westerlo et OH Louvain. Un transfert est imminent, mais le club vers lequel il se dirige reste néanmoins surprenant.

Ezechiel Banzuzi, le milieu de terrain néerlandais de 20 ans évoluant à Oud-Heverlee Louvain, est sur le point de réaliser un transfert surprenant vers un club allemand. Dit comme ça, cela ne semble pas être une grande nouvelle.

Leipzig passe à l’offensive

Le jeune milieu figurait depuis un certain temps sur les listes de plusieurs clubs, et dès l’hiver dernier, son nom circulait abondamment. Banzuzi semblait alors en route pour la Premier League, mais il était finalement resté quelques mois de plus à Louvain.

Aujourd’hui, son départ paraît inévitable. En Allemagne, les rumeurs de son arrivée en Bundesliga se faisaient de plus en plus insistantes. Le Borussia Dortmund avait été cité, mais une offre de dix millions d’euros aurait été rejetée.

OHL avait devancé Anderlecht

D’après Sky Sports, c’est désormais le RB Leipzig qui semble avoir pris une longueur d’avance dans le dossier du milieu de terrain. Le club serait prêt à mettre environ quinze millions d’euros sur la table pour s’attacher ses services.

Banzuzi avait rejoint OHL à l’été 2023 en provenance du NAC Breda, pour un montant de 1,2 million d’euros. Malgré l’intérêt notamment du RSC Anderlecht, il avait alors choisi Louvain. Le club néerlandais a également négocié un pourcentage à la revente.