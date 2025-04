Le meilleur Anderlecht depuis longtemps, mais sans succès : les notes d'Anderlecht face à Genk

Difficile d'être sévère avec le meilleur Anderlecht qu'on ait vu depuis longtemps. Mais cela aura été juste trop peu pour prendre des points face à Genk.

Coosemans (6)

Très peu de choses à faire, mais l'a bien fait. Ne peut rien sur le but.

Hey (6,5)

Il se coltinait un sacré morceau en la personne de Tolu, et a été pris de vitesse sans conséquence. Mais dans l'ensemble, il embêtait le Nigérian et était très propre à la relance. Sa tête à la 70e a failli amener le 1-1.

Simic (6)

Rien à signaler, ce qui est toujours bon signe pour un défenseur central. Le danger ne venait pas de son côté.

Adryelson (5)

Son association avec Angulo n'a pas fonctionné, et ça a fini par se payer, mais le Brésilien était solide dans les duels aériens. Un match mi-figue mi-raisin mais certainement pas raté.

Maamar (6,5)

Enormément d'efforts et d'abattage, sans laisser beaucoup d'espaces à ses vis-à-vis. Il confirme qu'il est une option de qualité au back, que ce soit gauche ou droit.

Hazard (5,5)

Le jour et la nuit par rapport à Bruges dans l'implication et la précision. Toujours pas décisif, il a une tendance à ralentir le jeu qui peut nuire au jeu offensif de l'équipe mais était irréprochable dans l'intensité. On en attend quand même encore plus.

Dendoncker (8)

Peut-être son meilleur match depuis qu'il a signé à Anderlecht, dans l'impact et la récupération, ainsi que dans l'attitude. Très vite averti, il a géré son carton avec expérience. Toujours aussi bien placé et pertinent dans ses choix en seconde période.

Verschaeren (4,5)

Le moins bon des offensifs anderlechtois en première période, il n'est pas ressorti des vestiaires. Il jouait dans un drôle de rôle aux côtés de Dendoncker, à sa décharge.

Huerta (7,5)

Plein de bonne volonté, il a beaucoup combiné avec Angulo et Dolberg mais ses dribbles semblent toujours un peu trop larges et prévisibles. Après avoir failli distiller un assist pour Vazquez, il libère Anderlecht de la tête (!) sur corner, ce qui n'a pas dû lui arriver souvent.

Angulo (5)

Il a amené quelques actions offensives, mais on lui en demandait trop derrière : après un splendide retour qui a fait se lever le stade, il a tout de même fini par être absent sur le but genkois.

Dolberg (6)

Beaucoup plus impliqué et dynamique que d'habitude : le Danois a probablement ressenti l'effet Hasi durant la semaine à l'entraînement. Il doit faire mieux à la 2e minute sur sa première occasion, mais a beaucoup amené en déviations et a malmené Smets.

Ashimeru (7)

Son entrée au jeu a totalement rééquilibré l'entrejeu anderlechtois. Il a fait les fautes et les gestes que Dendoncker n'avait plus le droit de faire.