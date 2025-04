Gillet s'inquiète de la stratégie d'Anderlecht : "Ils donnent l'impression de tout miser sur un seul match"

Battus par Genk 1-2 au Lotto Park, les Mauves laissent filer de précieux points en Champions Play-offs. Pour Guillaume Gillet, le manque de constance d'Anderlecht devient alarmant.

Le Lotto Park espérait une étincelle, il n'a eu droit qu'à des étincelles éphémères. La défaite d'Anderlecht contre Genk 1-2 lors de la deuxième journée des Champions Play-offs a laissé Guillaume Gillet, ancien pilier mauve avec un goût amer et des vérités à partager.

"On attendait un sentiment de révolte et on l'a vu durant l'entame de match, avec un pressing haut" observe-t-il dans le podcast Complètement foot relayé par RTBF Sport. Kasper Dolberg a effectivement manqué l'occasion en or qui aurait pu réécrire le scénario. Mais comme trop souvent cette saison, les bonnes intentions n'ont pas suffi.

Le diagnostic de Gillet est sans appel : "Anderlecht n'arrive pas à être constant et tenir tête sur l'ensemble des matchs face aux équipes sur le podium." Entre des sursauts prometteurs et des relâchements incompréhensibles, les Mauves peinent à trouver leur rythme. Conséquence directe : la Coupe de Belgique devient "le seul objectif du club.", selon l'ancien international.

Pourtant, tout jouer sur une seule rencontre est un pari risqué, comme le souligne Gillet : "Ils donnent l'impression de tout miser sur un seul match mais c'est très dangereux vu l'adversaire, d'autant que Bruges a rarement des absences dans ces rencontres à enjeu." Face à l'expérience et la régularité du Club de Bruges en finale, le challenge apparaît titanesque.

La question qui taraude désormais concerne le mental : "Anderlecht est-il capable de jouer avec autant de pression ?" s'interroge l'ancien joueur. Entre l'attente démesurée des supporters et l'enjeu d'un trophée qui sauverait la saison, le vestiaire mauve devra faire preuve d'une solidité psychologique.