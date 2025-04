Felice Mazzu peine à comprendre ce qui s'est passé face à Courtrai : "Je me pose des questions"

Les choses ne vont pas très bien pour Saint-Trond. Les Limbourgeois ont été battus 0-3 par Courtrai à domicile ce dimanche lors de cette deuxième journée de Play-down.

Saint-Trond avait initialement espéré éviter les play-offs de relégation, mais OH Louvain a condamné les Limbourgeois à ces play-downs lors de la dernière journée de la saison régulière. Maintenant, ils risquent même la relégation.

Les Trudonnaires ont fait une très mauvaise opération dimanche en s'inclinant 0-3 face à Courtrai. Les Kerels sont désormais à seulement quatre points, tandis que Saint-Trond traverse une mauvaise passe.

"Une victoire à domicile et une réaction la semaine prochaine contre le Cercle de Bruges, et nous serons relancés." a déclaré l’entraîneur Felice Mazzu au Het Belang van Limburg. "Nous allons analyser cette défaite et ces dix minutes."

"Nous allons essayer de trouver quelque chose de positif, car l’essentiel est de remettre mentalement l’équipe sur pied." poursuit-il. Il y aura effectivement un gros travail mental à effectuer avant le match contre le Cercle de Bruges.

"La défaite, mais surtout la manière dont elle est arrivée, a fait mal. Moi aussi, je suis déçu. Je ne comprends pas ces dix minutes. Je me pose des questions. Après l’analyse, les solutions viendront probablement plus clairement. Nous devons réussir à remettre une mentalité positive dans l’équipe cette semaine." conclut Mazzu, qui commence à craindre pour son poste.