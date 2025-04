El Ouahdi, le buteur décisif, revient sur son erreur : "C'est ma faute sur le but d'Anderlecht"

Zakaria El Ouahdi a marqué un superbe but contre Anderlecht. Un tir puissant sur un ballon repoussé qu'il a immédiatement frappé du pied. Un but qu'il ne marquera sûrement pas chaque semaine, bien qu'il ait de l'expérience dans ce genre d'actions.

Zakaria El Ouahdi est issu de l'académie de Thomas Caers, où ce type de reprise de volée "drop kicks" était répété des centaines de fois chaque semaine. "Caers sera très content." a souri El Ouahdi. "J'ai dû m'entraîner beaucoup fois sur ce geste. Quand j'ai vu la balle arriver, je n'étais même pas sûr qu'elle entrerait, car avec Coosemans dans les buts, on ne sait jamais."

Le latéral droit a haussé les épaules lorsqu'on lui a fait remarquer que Genk n'avait pas été aussi dominant que d'habitude. "Je pense que nous avons très bien joué collectivement ce soir. Les vingt premières minutes ont été difficiles, mais ensuite, nous avons fait ce qu'il fallait."

El Ouahdi a toutefois reconnu un point négatif dans son match : le but encaissé de Huerta, dont il était le défenseur attitré. "Nous nous sommes compliqué la tâche, mais dans l'ensemble, nous n'avons pas trop souffert."

"C'est ma faute sur le but d'Anderlecht, je le sais très bien. Heureusement, j'ai marqué juste après et offert la victoire 1-2. Au final, c'est ce qui compte."

Deux défenseurs latéraux décisifs pour les deux buts. "Pour les attaquants, c'est crucial que Kayembe et moi montions haut et perturbions l'adversaire. Nous appliquons les consignes du coach, et pour l'instant, ça fonctionne très bien." a conclu le belgo-marocain.