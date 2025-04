Un Rik de Mil euphorique envoie une pique au Standard après la victoire de Charleroi dans le choc wallon : "On a essayé, mais..."

Méritoirement, le Sporting Charleroi a remporté le choc wallon face au Standard, ce dimanche. Rik de Mil s'est permis une petite pique après la partie, mais le T1 des Zèbres retenait surtout la mentalité affichée par ses joueurs contre un bloc bas difficile à dépasser.

Le Sporting Charleroi n'avait plus remporté le choc wallon au Mambourg depuis cinq ans. Les Zèbres se sont imposés face à un Standard fantomatique ce dimanche soir et sont revenus à la hauteur de Malines en tête des Europe Play-Offs. Euphorique au coup de sifflet final, Rik de Mil ne pouvait pas cacher son immense satisfaction au micro de DAZN.

"C'est un match où on sait que c'est très important pour tout le monde : les joueurs, le staff et les supporters. On est très contents d'avoir gagné contre le Standard. On a essayé de créer des occasions et de jouer le jeu. On sait que ce n'est pas facile contre un bloc bas comme le leur."

Le football a gagné"

"On a déjà mieux joué, mais ce n'était vraiment pas facile. Par contre, je suis content de l'envie affichée. Je suis content, car le football a gagné et on a pris les trois points", a lancé Rik de Mil, d'une pique à peine dissimulée au Standard d'Ivan Leko et à sa mise en place défensive.

Charleroi nouveau favori des Europe Play-Offs ?

Après son maigre 6/18 de fin de phase classique, le Sporting a repris des couleurs et vient de signer le 4/6 en gardant ses cages inviolées à deux reprises. Alors que la baisse de régime du Standard est aussi évidente que peu surprenante, Charleroi a décidément une bien belle carte à jouer dans ces Europe Play-Offs.

"Après les deux derniers matchs de phase classique dans lesquels je n'ai pas retrouvé mon équipe, on a beaucoup parlé. On a gardé la clean-sheet la semaine dernière, cette fois aussi. On n'est pas toujours très efficaces, mais il faut penser à garder le zéro et on a réussi à le faire avec un grand cœur."

"On manque encore de courses de la part des joueurs au milieu. Des infiltrations au milieu, ça change le jeu. Dans ce registre, Titraoui nous aurait fait du bien contre le bloc bas du Standard. Ce n'était pas le meilleur match, mais on a fait le travail de manière intelligente et on mérite de prendre les trois points", a conclu un Rik de Mil très satisfait.