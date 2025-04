🎥 "Oh Kevin De Bruyne" : le chant émouvant des supporters de Manchester City pour leur légende belge

Entre occasions rat√©es et adieux √©motionnels, City et United ont livr√© un choc sans vainqueur (0-0), laissant les Citizens √† la tra√ģne dans la course √† l'Europe.

Le derby de Manchester entre United et City n’entrera pas dans les annales. Dès la 30e seconde, Garnacho s'est lancé vers le but adverse, mais Ruben Dias a intercepté sa course juste devant la surface. Ce fut la seule véritable alerte du match. Le spectacle a brillé par son absence, laissant les supporters sur leur faim.

Kevin De Bruyne n’a pas réussi à insuffler sa magie habituelle. Son compatriote Jeremy Doku est également resté muet offensivement. Ce match sans relief (0-0) confirme les difficultés de City à se montrer décisif dans les moments clés, une tendance qui pourrait leur coûter cher en cette fin de saison.

Après le match, les supporters de Manchester City présents dans les tribunes ont chanté "Oh Kevin De Bruyne", rendant ainsi hommage à leur légende qui disputait son dernier derby.

Kevin De Bruyne applauded by the #ManCity fans and embraced by Pep Guardiola at full-time. ūüĎĎ

pic.twitter.com/y0BTtlXdNN — City Report (@cityreport_) April 6, 2025

Ce match nul laisse City à la 5e place avec 52 points, toujours devancé par Chelsea (53 pts) dans la course pour une place en Ligue des champions. Une situation frustrante pour Pep Guardiola, dont l’équipe peine à confirmer. United, 13e avec 38 points, vit un purgatoire sportif qui soulève de nombreuses interrogations.

La fin de saison s’annonce longue pour les deux clubs, chacun avec ses propres défis à relever.