Hasi fait déjà du Hasi et pointe quelques joueurs après la défaite d'Anderlecht : "Même si tu n'es pas défenseur..."

Après défaite 1-2 contre Genk, Besnik Hasi était partagé. La réaction anderlechtoise était bien là, mais le point du partage était à portée et ses joueurs l'ont laissé filer.

Besnik Hasi travaille certainement à sa patience, qualité qui n'est pas son point fort, ces dernières semaines. Car il est évident qu'il y avait du mieux ce dimanche par rapport à la semaine passée, et le RSCA a montré un visage intéressant face au leader. "Nous attendions une réaction à la maison et elle était là au début, il y avait beaucoup de mouvement. Cette occasion à la 2e minute nous met en confiance", commence le coach albanais.

Pourtant, Anderlecht s'est effondré aux alentours de la demi-heure. "Nous étions solides défensivement, mais ensuite, nous nous sommes relâchés. Les espaces se sont agrandis, nous perdons le ballon et ne suivons pas notre homme. Angulo devait rester sur Kayembe et simplement le suivre. C'est une tâche défensive facile", regrette Hasi, qui ne prend pas de gants au moment d'évoquer les erreurs individuelles de ses joueurs.

Le niveau était plus élevé, mais nous devons améliorer nos prises de décision

Le 1-2 tombe ainsi également sur une erreur : un ballon mal relancé par Edozie. "Qu'il soit un attaquant ou un défenseur, ça ne change rien, il ne faut pas être défenseur pour savoir qu'il ne doit pas faire ça. Peut-être qu'il pensait avoir un joueur dans son dos, mais c'est mal dégagé". Samuel Edozie est d'ailleurs assez mal monté, et paraît loin d'être à son meilleur niveau.

"Peut-être doute-t-il de lui-même. Je ne connais pas Samuel depuis assez longtemps personnellement. Mais c'est aussi une question d'expérience", pointe Hasi, qui a vu d'autres erreurs ou mauvais choix coûtant cher. "Il y a plusieurs moments où nous aurions pu faire la différence, comme quand Théo (Leoni) sert Vazquez alors que Dolberg est démarqué. Il faut prendre de meilleures décisions".

Besnik Hasi conclura cependant sur une note positive : "Le niveau était plus élevé, et je ne peux certainement pas en vouloir à mes joueurs aujourd'hui. En jouant comme cela et en continuant de progresser, nous allons prendre des points".