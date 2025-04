Leander Dendoncker pas enthousiaste malgré son bon match : il explique ce qui manque encore et toujours à Anderlecht

Et s'il avait disputé son match référence depuis qu'il est revenu à Anderlecht ? Leander Dendoncker a été très bon ce dimanche, mais le RSCA s'est incliné et il gardait l'air sombre après la rencontre.

Nous n'avons pas été tendres avec Leander Dendoncker cette saison. Peut-être parfois de manière excessive, car il n'est pas celui qui devrait être un leader technique ou un joueur particulièrement décisif, et ne peut pas faire de miracles ; mais au vu de son statut, le Diable Rouge devrait amener plus.

Et visiblement, en retrouvant l'entraîneur qui l'a lancé il y a déjà longtemps en équipe A d'Anderlecht, Besnik Hasi, Dendoncker a aussi retrouvé un peu de son mordant. Face à Genk, il a disputé un excellent match, peut-être son meilleur depuis son retour. Ce qui ne lui donnait pas le sourire pour autant.

"Nous avons bien commencé ce match, mais c'est simple : dans ce cas-là, il faut marquer. Déjà après deux minutes, nous aurions dû marquer", résume-t-il à l'interview. "Eux ont une occasion et c'est goal. Après leur but, nous redescendons trop bas, idem en début de seconde période. Alors qu'on l'a bien vu : dès qu'ils étaient sous pression, ils avaient du mal".

Un Dendoncker très exigeant

Leander Dendoncker a toujours dit qu'il placerait la barre haut cette saison. Pas question donc pour lui de se contenter des timides améliorations constatées ce dimanche. "Nous manquons de maturité, dans les deux rectangles. Bien sûr, tu ne peux pas presser haut pendant 90 minutes, mais il faut rester en bloc, organisé, ne pas laisser d'espaces, et ça faisait défaut".

Anderlecht est tout de même revenu dans le match, et donnait presque l'impression de pouvoir aller chercher la victoire à l'arraché. "Le but aurait probablement pu tomber des deux côtés, mais il tombe pour eux et c'est de notre faute. On défend mal, on ne dégage pas bien le ballon... Après ça, nous essayons encore, mais c'était trop tard dans le match, nous avions déjà beaucoup donné".

Ce week-end a confirmé qu'il y aurait une lutte à trois pour le titre, et une lutte pour la 4e place. Le RSCA devra mettre tous ses oeufs dans un panier : la finale de la Croky Cup. "Oui, mais pour arriver en confiance à cette finale, tu dois gagner des matchs en Play-offs. Pas seulement bien jouer mais prendre des points", conclut Dendoncker en soupirant.