Le choix fort de Rudi Garcia qui fait parler : "Cela ne fait pas de lui un héros ou un magicien"

Rudi Garcia est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel contre le Sénégal. Ses changements ont été particulièrement remarqués

Do or die. Après avoir déjà fait monter Romelu Lukaku à la pause, Rudi Garcia jouait déjà gros en faisant rentrer Nicolas Raskin et Dodi Lukebakio dix minutes après la reprise. Avec les deux buts de retard, notre sélectionneur se devait d'agir. Mais quand le panneau brandi par le quatrième arbitre a annoncé les numéros de Kevin De Bruyne et Jérémy Doku dans les sortants, c'est toute le Belgique qui a grimacé, malgré le très mauvais match des deux anciens compères de Manchester City.

"Tout s'est enchaîné d'un coup. Personne ne l'avait vu venir. C'étaient des changements surprenants, mais ça a fonctionné. Garcia a fait entrer des joueurs qui ont surmonté leurs inhibitions et leurs peurs. Ils ont fait preuve de courage et se sont investis à fond. Ils l'ont mérité", reconnaît Timmy Simons dans l'émission Deviltime.

Rudi Garcia prend ses responsabilités

Un changement gagnant ? Marc Degryse se montre prudent : "Cela ne fait pas pour autant de Garcia un héros ou un magicien. Ils auraient tout aussi bien pu être éliminés. On ne passe pas du jour au lendemain de remplaçants étranges à des remplaçants exceptionnels. Il faut maintenant aller de l'avant et reconstruire une équipe. Il doit prendre en compte tout ce qui s'est passé avant cette remontée".

Les sorties de Doku et KDB en font partie. "Ils n'étaient pas à leur meilleur niveau et n'ont pas pu prendre l'équipe en main. Mais ils restent deux de vos joueurs clés. De Bruyne et Doku seront probablement moins frustrés maintenant, compte tenu de la qualification. Il leur appartiendra aussi de montrer au prochain tour qu'ils sont de nouveau au sommet de leur art".

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En faisant monter Nicolas Raskin pour Kevin De Bruyne, Rudi Garcia aura permis à Youri Tielemans d'évoluer plus haut et de changer la face du match par ses deux incursions décisives dans le rectangle.