OFFICIEL : Anderlecht annonce la signature de sa deuxième recrue estivale

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : Anderlecht annonce la signature de sa deuxième recrue estivale
Photo: Royal Sporting Club Anderlecht
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Le RSC Anderlecht a officialisé la signature de sa deuxième recrue estivale après celle de Giulian Biancone. Un autre Français, Léo Pétrot, a paraphé un contrat de deux ans avec les Mauves, a annoncé la formation bruxelloise ce jeudi.

Le natif de Firminy rejoint Anderlecht libre de tout contrat après sa fin d'aventure à Elche. La saison dernière, il a pris part à un total de 32 matchs de championnat et quatre rencontres de Coupe du Roi. Il a acquis une énorme expérience en évoluant face à des cadors espagnols tels que l'Atlético Madrid, le FC Barcelone ou encore le Real Madrid.

Léo Petrot évolue au poste d'arrière gauche, mais il peut également évoluer en tant que défenseur central ou milieu droit. Après Giulian Biancone, c'est donc un nouveau profil défensif qui arrive en terre bruxelloise.

La nouvelle recrue d'Anderlecht a exprimé ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs : "Le RSCA est pour moi le plus grand club de Belgique. C’est un club qui a des ambitions et objectifs qui sont similaires aux miens : jouer pour des titres et être présent sur la scène européenne. Rejoindre le RSCA était donc une étape logique dans ma carrière. J’espère aider le club en apportant de la stabilité défensive à l’équipe et en mettant toute l’expérience que j’ai acquise au fil des années au service du collectif."

Le parcours de Léo Pétrot

Le latéral gauche a connu sa première expérience à l'étranger la saison dernière avec Elche. Formé à Saint-Étienne (2012-2019), il a fait ses débuts en équipe première avec l'Andrézieux-Bouthéon FC (2019-2021) avant de franchir un cap en rejoignant Lorient (2021-2022) et est ensuite revenu chez les Verts (2022-2025), où il a notamment contribué au retour du club en Ligue 1 lors de la saison 2023-2024.


"Avec Léo, le Sporting accueille un défenseur gaucher doté d’une forte présence physique et d’une solide expérience", se réjouit Anderlecht dans un communiqué publié sur son site web.

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