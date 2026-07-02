Officiel : l'Union Saint-Gilloise boucle son sixième renfort de l'été



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Deviens fan de Union SG! 346 Relebohile Mofokeng est bel et bien unioniste. Le Sud-Africain s'offre sa première expérience à l'étranger au Parc Duden.



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