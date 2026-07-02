Toute une organisation : deux équipes de D1 Amateurs évolueront au Tondreau la saison prochaine

Mons se prépare à une nouvelle saison à la lutte pour une montée en D1B. Les Dragons ne seront pas les seuls à évoluer au Tondreau dans les prochains mois.

La fin de saison a rebattu les cartes pour le prochain exercice de D1 FFA. Si Virton ne sera plus dans les basques de Tubize-Braine et Mons pour la lutte en vue du titre, plusieurs nouveaux venus apporteront un peu de sang frais à la série.

Flenu et Onhaye sont ainsi les fiers promus. Flenu ne pourra toutefois pas évoluer à domicile dans son complexe sportif. Le club avait obtenu sa licence pour la D1 FFA sous réserve de certains travaux : on parle là d'un deuxième accès aux tribunes pour les supporters et d'une séparation avec le contingent visiteur.

Flenu hébergé chez le voisin

Comme l'écrit Télé-MB à l'occasion de la divulgation du calendrier, le club borain disputera donc ses matchs à domicile à Mons, au Tondreau. Un stade également visité par les équipes de la série à l'occasion de leur déplacement au RAEC.

Une certaine organisation sera donc de rigueur pour éviter les problèmes logistiques de cette cohabitation : Flénu jouera ses matchs le dimanche à 15h alors que Mons évoluera à domicile le samedi soir. Le premier derby entre les deux équipes est quant à lui fixé le 3 octobre.