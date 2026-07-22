Recrue du Standard, Bruny Nsimba raconte sa demi-saison avec Mark Van Bommel : "Il m'a beaucoup appris"

Première recrue estivale du Standard présentée ce mercredi, Bruny Nsimba a connu Mark Van Bommel à l'Antwerp. Le nouvel avant-centre des Rouches a apprécié sa collaboration avec le Néerlandais, pressenti pour prendre le banc des Diables Rouges et remplacer Rudi Garcia.

La nouvelle a été confirmée ce lundi : Rudi Garcia n'est plus le sélectionneur des Diables Rouges. Plusieurs pistes ont existé pour le remplacer, mais le grand favori se nomme bel et bien Mark Van Bommel, qui devrait signer un contrat courant jusqu'à l'Euro 2028.

Mark Van Bommel, un entraîneur que connaît bien Bruny Nsimba, la première recrue estivale du Standard présentée devant la presse ce mercredi. Le Belgo-Angolais était dans le noyau de la légende néerlandaise, au Bosuil, lors de la saison du doublé.

"J'espère qu'il fera du bon boulot. C'est un entraîneur charismatique, qui a connu une grande carrière de joueur, qui est intelligent, calme et passionné. Il m'a beaucoup appris à rester calme et à avoir de la patience quand je ne jouais pas beaucoup", nous a-t-il révélé.

Bruny Nsimba est convaincu par Mark Van Bommel

Alors qu'il venait d'effectuer ses grands débuts dans le monde professionnel lors de la finale de la Coupe de Belgique deux ans plus tôt, Bruny Nsimba a connu une petite dizaine d'apparitions sous les ordres du probable futur sélectionneur des Diables, avant de prendre la route de Beveren, six mois après l'arrivée du Néerlandais et alors qu'il cherchait à s'imposer au plus haut niveau.

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Une première partie de saison lors de laquelle, dans le noyau, se trouvaient des attaquants confirmés comme Vincent Janssen et Michael Frey, qui ont monopolisé le temps de jeu. "C'est surtout d'eux que j'ai appris beaucoup de choses qui concernent mon rôle d'attaquant", a déclaré Bruny Nsimba. Il avait ensuite retrouvé Dieumerci Mbokani, qui fut l'une des inspirations de sa jeunesse, au Freethiel.