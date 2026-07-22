Bruny Nsimba, sa première interview au Standard : "Dieumerci Mbokani m'a parlé en bien du club"

Transfert officialisé dès le mois de mars, Bruny Nsimba a livré sa première grande interview en tant que joueur du Standard, ce mercredi. L'attaquant, qui retrouve Vincent Euvrard, se veut ambitieux et cherchera à s'inspirer de l'une de ses bonnes connaissances, Dieumerci Mbokani.

Revenu de son mini-stage de préparation à Dunkerque, le Standard a lancé les présentations de ses nouveaux transferts, ce mercredi. On commence bien sûr avec le premier, Bruny Nsimba, dont le transfert a été officialisé dès le mois de mars.

"Les premiers contacts avec mon agent remontent à janvier ou février, je pense. Marc Wilmots et Vincent Euvrard ont tout de suite été très positifs, mais c'est toujours au joueur de prouver ce qu'il vaut. C'est un défi que je voulais en tant que joueur", nous a-t-il déclaré, tout sourire.

Des retrouvailles avec Vincent Euvrard

Vincent Euvrard, un entraîneur que le Belgo-Angolais de 26 ans connaît bien puisqu'il a connu sa plus belle saison sous ses ordres, à Dender. Le T1 des Rouches n'a cependant visiblement pas joué un rôle énorme dans la venue de son ancien avant-centre.

"Ce n'est pas tellement lui qui m'a poussé à venir, mais plutôt le club de manière générale. C'est vrai que je sais comment il travaille, même si le style de jeu est un peu différent de celui de Dender, qui jouait le bas de tableau. Ici, le jeu est forcément plus offensif et dominant. C'est vraiment pour le club de manière générale que je voulais passer ce cap."

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Passé par le centre de formation du Sporting d'Anderlecht (2006-2009), puis de Dender, Malines, Genk et enfin l'Antwerp, Bruny Nsimba compte déjà une Jupiler Pro League et deux Croky Cup à son palmarès, malgré un temps de jeu limité au Bosuil et un départ en janvier lors de la saison du doublé des Anversois sous les ordres de Mark Van Bommel.



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Déjà un titre et deux Coupes à son palmarès

Parti de l'Antwerp en janvier 2023 pour Beveren, il avait connu deux clubs à moindre pression avec les pensionnaires du Freethiel et Dender, avant de retrouver une formation qui vise le haut de tableau, avec les Rouches. Avec son vécu, son expérience et ses deux saisons à près de dix buts dans une équipe de bas de tableau, Bruny Nsimba concentrera désormais beaucoup plus d'attentes et de pression au Standard. Un élément qui ne semble pas le gêner.

"Tu sais que quand tu arrives au Standard en tant qu'attaquant, tu dois performer. Je connais très bien Dieumerci Mbokani, que j'ai côtoyé à l'Antwerp et à Beveren. Il est très fort dans la protection du ballon, j'ai beaucoup essayé de le regarder à l'entraînement pour m'en inspirer. C'était aussi le cas de Vincent Janssen."

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La première recrue estivale de la saison 2026-2027 du Standard s'entend très bien avec le buteur providentiel du 20 avril 2008, qui lui a parlé, en bien, de Sclessin et de ses pensionnaires. "Oui, Dieumerci m'a parlé en bien du club. Il m'avait dit qu'il avait encore quelque chose sur Liège. C'est un attaquant qui m'a inspiré et j'ai de la chance de l'avoir côtoyé. Tchité, Batshuayi et Legear sont d'autres joueurs que j'ai suivis."

Un Michy Batshuayi dont il partage incontestablement la bonne humeur, et dont il tentera également de s'inspirer pour devenir le nouveau "serial buteur" des Rouches. Bruny Nsimba a en tout cas appris à la bonne école, et cherchera à franchir un nouveau palier dans sa carrière en bord de Meuse, en "remportant une Coupe, par exemple", a-t-il glissé.