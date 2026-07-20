C'était attendu, malgré les voeux du public : Rudi Garcia ne restera pas à la tête des Diables Rouges

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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C'était attendu, malgré les voeux du public : Rudi Garcia ne restera pas à la tête des Diables Rouges
Photo: © photonews
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Rudi Garcia, comme c'était officieusement connu depuis longtemps, ne restera pas à la tête des Diables Rouges. Le sélectionneur français n'a pas convaincu la fédération, avec laquelle les relations étaient tendues en interne.

Florent Malice

OFFICIEL : l'Union Belge annonce le départ de Rudi Garcia

Peu de temps après que Het Laatste Nieuws et Le Soir aient révélé l'information, l'Union Belge a officialisé le départ de Rudi Garcia. Voici le communiqué de la fédération : 

"Rudi Garcia et l’URBSFA ne prolongeront pas le contrat qui court jusqu’au 31 juillet 2026. Rudi Garcia est entré en fonction le 1er février 2025 en tant que successeur de Domenico Tedesco. Sous sa direction technique, les Diables Rouges ont assuré leur maintien dans le groupe A de la Ligue des Nations et ont décroché leur qualification pour la Coupe du Monde 2026. Lors du Mondial, les Diables Rouges ont été éliminés en quart de finale face à l’Espagne, qui est devenue championne du monde."

Vincent Mannaert, Directeur Sportif : « Rudi Garcia a incontestablement contribué à la réhabilitation des Diables Rouges. Il a été nommé entraîneur fédéral dans un contexte sportif et financier difficile. Grâce notamment à son engagement et à son expérience, la cohésion d’équipe a été rétablie et un beau résultat a été obtenu lors de la dernière Coupe du Monde.

Au nom de la fédération, je remercie donc chaleureusement Rudi et ses adjoints pour ces 18 derniers mois.

Avec mon équipe, je prépare actuellement un nouveau cycle, en ce compris la désignation d’un nouvel entraîneur fédéral. »

Rudi Garcia : « Après échanges avec la Fédération belge, nous avons décidé de ne pas prolonger l’excellent parcours de ces 18 derniers mois. Je laisse la Belgique en Ligue A de la Nations League, et dans les 8 meilleures équipes du Monde. Je tenais à remercier mon formidable groupe de joueurs, le directeur sportif Vincent Mannaert, ainsi que les fans qui nous ont soutenus tout au long de ce Mondial. Je souhaite bon vent à la Belgique pour continuer le changement de génération que j’ai pris plaisir à initier ».

Rudi Garcia, comme c'était officieusement connu depuis longtemps, ne restera pas à la tête des Diables Rouges. Le sélectionneur français n'a pas convaincu la fédération, avec laquelle les relations étaient tendues en interne.

Alors que la fédération a parfois conservé ses sélectionneurs trop longtemps et que le public a parfois réclamé à cors et à cris le licenciement de ses prédécesseurs, Rudi Garcia avait réussi quelque chose de rare : faire en sorte que l'énorme majorité du public et des observateurs demande qu'il reste. Il suffisait d'interroger les supporters après le quart de finale perdu face à l'Espagne pour le constater.

Et pourtant, tous ceux qui étaient proches du dossier le savaient : Garcia avait bien plus de chances de quitter les Diables Rouges que de rester à leur tête. Dès l'entame du tournoi, le mot se passait en coulisses, et les mauvais résultats du début de la phase de poules n'ont fait que renforcer cette impression.

Cette fois, Het Laatste Nieuws l'annonce : c'est fait et décidé, Rudi Garcia n'est plus le sélectionneur des Diables Rouges. Une évaluation, officiellement, a suivi l'élimination belge à la Coupe du Monde 2026 - mais officieusement, Vincent Mannaert avait pris sa décision bien avant cela. 

Mannaert base sa décision sur des tensions en interne 

Peu importe que Garcia ait séduit le public et, au final, rempli ses objectifs depuis qu'il a pris l'équipe en mains. Het Laatste Nieuws évoque le fait que sa gestion de la pression, son style de jeu peu identifiable, ses changements étranges mais aussi des tensions avec le reste du staff et certains joueurs auraient convaincu Vincent Mannaert.

Le directeur sportif de l'Union Belge se base également sur certains retours du vestiaire, qui n'ont pas non plus soutenu haut et fort leur sélectionneur après l'élimination face à l'Espagne. Les propos de Thibaut Courtois, qui a en quelque sorte mis son coach en première ligne en regrettant son changement, avaient par exemple surpris. 

L'annonce officielle devrait tomber sous peu, afin d'entamer rapidement un processus de transition - et probablement permettre à Rudi Garcia... de rebondir, lui qui a redoré son image avec une Coupe du Monde réussie et ne manquera certainement pas d'offres. Reste ensuite à trouver le candidat idéal pour lui succéder... et l'Union Belge a bien sûr un nom en tête. 

Mark Van Bommel en approche ? 

Ce nom, c'est Mark Van Bommel. Toutes les sources s'accordent : le Néerlandais est LE favori à la succession de Rudi Garcia. Il n'a plus entraîné de club depuis son départ de l'Antwerp, en 2024. Régulièrement cité dans divers clubs belges (notamment à Anderlecht), il serait très intéressé à l'idée de devenir le nouveau sélectionneur des Diables Rouges. 

Un Néerlandais après un Français, donc : ceux qui espéraient le retour d'un sélectionneur belge sur le banc des Diables en seront probablement très déçus. Mais les candidats ne sont pas légion, et ceux dont rêve le public (Clément, Kompany...) sont loin d'être libres et à portée de bourse pour l'Union Belge. Une Union Belge qui prend le risque, en se séparant de Garcia, de casser le lien ténu qu'elle avait commencé à reforger avec ses supporters...

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