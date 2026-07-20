C'était attendu, malgré les voeux du public : Rudi Garcia ne restera pas à la tête des Diables Rouges



Photo: © photonews

Deviens fan de Belgique! 2661 Rudi Garcia, comme c'était officieusement connu depuis longtemps, ne restera pas à la tête des Diables Rouges. Le sélectionneur français n'a pas convaincu la fédération, avec laquelle les relations étaient tendues en interne.



Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie