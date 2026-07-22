"HERE WE GO" : Mark van Bommel sera l'entraîneur des Diables Rouges jusqu'en 2028 !



Photo: © photonews

Deviens fan de Belgique! 2662 Mark van Bommel devrait bien devenir le nouveau sélectionneur des Diables Rouges. L'entraîneur néerlandais a trouvé un accord pour un contrat jusqu'en 2028 avec la fédération belge.



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