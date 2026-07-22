"HERE WE GO" : Mark van Bommel sera l'entraîneur des Diables Rouges jusqu'en 2028 !

Scott Crabbé, journaliste football
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"HERE WE GO" : Mark van Bommel sera l'entraîneur des Diables Rouges jusqu'en 2028 !
Photo: © photonews
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Mark van Bommel devrait bien devenir le nouveau sélectionneur des Diables Rouges. L'entraîneur néerlandais a trouvé un accord pour un contrat jusqu'en 2028 avec la fédération belge.

Nicolas Baccus

HERE WE GO

Le journaliste sportif et expert du mercato Fabrizio Romano confirme la nomination de Mark van Bommel au poste de sélectionneur de la Belgique. Via son célèbre "Here we go", l'homme des transferts écrit que l'affaire est conclue. L'entraîneur néerlandais a trouvé un accord avec la Fédération belge de football pour un contrat courant jusqu'en juin 2028, comme l'a déjà rapporté le Nieuwsblad.

Mark van Bommel sera, pour la toute première fois, à la tête d'une sélection nationale. L'homme qui a été champion avec l'Antwerp en 2023 s'apprête à relever le plus grand défi de sa carrière d'entraîneur.

Mark van Bommel devrait bien devenir le nouveau sélectionneur des Diables Rouges. L'entraîneur néerlandais a trouvé un accord pour un contrat jusqu'en 2028 avec la fédération belge.

L'Union Belge n'a pas traîné pour entériner la fin de la collaboration avec Rudi Garcia. Dix jours après l'elimination contre l'Espagne en quart de finale de la Coupe du Monde, le communiqué officiel était déjà sorti. Dans la foulée, on apprenait que Mark van Bommel était le grand favori pour lui succéder.

Le nom de Sergio Conceição a également été évoqué ce matin. Mais l'avance de Van Bommel semble considérable dans le dossier. Het Nieuwsblad écrit ce soir que les négociations sont en train d'aboutir avec l'ancien coach de l'Antwerp.

Les Diables vont entrer dans l'ère Van Bommel

Van Bommel aurait trouvé un accord pour un contrat portant jusqu'à l'Euro 2028, il ne resterait plus que quelques derniers détails à régler. La composition du staff a déjà été abordée ; il devrait inclure un Belge, mais aucune information n'a filtré à ce sujet pour le moment.


Le profil de Mark van Bommel est très apprécié par la fédération. Le seul problème est qu'il ne parle pas français, ce qui n'est pas au goût de tout le monde au sein des décideurs francophones. Comme Rudi Garcia, il devrait faire quelques efforts (au moins pour la forme) en vue de parler quelques mots de l'autre langue majoritaire du pays.

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