Le Club de Bruges lance sa campagne de Ligue des champions par une défaite dans un match spectaculaire

Le Club de Bruges démarre sa phase de ligue de la Ligue des champions 2026/2027 par une défaite. Les Blauw en Zwart se sont inclinés sur le score de 2-3 face à Aston Villa. Hugo Vetlesen avait répondu à l'ouverture du score de John McGinn, avant qu'Emiliano Buendía et Nicolas Jackson ne permettent aux Villans de prendre deux buts d'avance à la pause. Nicolò Tresoldi a ensuite réduit l'écart sur penalty en seconde période.

Le Club de Bruges affrontait Aston Villa ce mardi pour le compte de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Vainqueurs en titre de l'Europa League, les Villans, qui démarrent difficilement leur saison en Premier League avec un partage et deux défaites, savaient que la tâche ne s'annoncerait pas simple face aux hommes d'Ivan Leko.

Le début de match a été légèrement en faveur d'Aston Villa. Une frappe lointaine de John McGinn, non cadrée, est notamment venue inquiéter les Brugeois (2e), mais ces derniers ont ensuite commencé à mettre le pied sur le ballon. Bruges s'est notamment montré dangereux avec un centre-tir de Jan Virgili repoussé par Zion Suzuki (10e).

Aston Villa a rapidement ouvert le score

Mais ce sont les Villans qui ont ouvert le score à la 11e minute (0-1). Pau Torres a percuté avant de trouver intelligemment John McGinn, qui a frappé et planté le premier but de la partie.

Bruges a égalisé quelques minutes plus tard

Le Club de Bruges a cependant rapidement réagi. Hugo Vetlesen a égalisé quelques minutes plus tard (19e, 1-1). Le milieu brugeois a été parfaitement servi dans la surface de réparation par Jan Virgili, qui a trouvé son coéquipier en retrait depuis le côté gauche.







L'égalisation n'a cependant pas duré longtemps puisque Emiliano Buendia a directement permis à Aston Villa de reprendre les devants (22e, 1-2). L'Argentin a été bien servi par Joao Gomes en retrait dans la surface de réparation et a planté le second but des Villans.



Les Anglais ont ensuite continué de pousser, avec notamment une tentative lointaine de John McGinn repoussée par Yann Sommer (32e). Le Club de Bruges a tenté de réagir avec notamment une frappe lointaine de Carlos Forbs, mais cette dernière a été repoussée par Zion Suzuki (42e) !

Aston Villa a fait le break avant la pause

Aston Villa a finalement fait le break juste avant la pause. Nicolas Jackson a été parfaitement lancé par Pau Torres sur un long ballon. Le buteur d'Aston Villa a dépassé Yann Sommer et s'est offert son premier but avec sa nouvelle équipe face à une cage vide (45e, 1-3).

Bruges a égalisé sur penalty

En début de seconde période, John McGinn a été bien lancé en profondeur, mais n'a pas cadré sa frappe axiale. Le ballon est largement passé au-dessus du but (49e). Bruges a tenté de se créer des possibilités en mettant le pied sur le ballon, mais n'est pas parvenu à se montrer très dangereux, en panne d'inspiration durant 15 minutes.

Les Blauw en Zwart ont finalement obtenu un penalty à l'heure de jeu à la suite d'une faute de main évidente d'Aaron Wan-Bissaka. Le penalty a été accordé après une vérification de la VAR et transformé par Nicolò Tresoldi (60e, 2-3).

Bruges a ensuite poussé et Aston Villa a commencé à beaucoup souffrir. Il y a notamment eu une grosse frappe d'Hugo Vetlesen côté droit, repoussée de la main droite par Zion Suzuki (68e). Nicolò Tresoldi a ensuite trouvé le poteau, avant que Zion Suzuki ne s'empare assez chanceusement du ballon (69e).



Aston Villa a également continué à se porter vers l'avant. João Gomes s'est avancé seul jusque dans la surface de réparation avant de tenter sa chance, mais sa frappe a été déviée par la défense brugeoise (80e).



Bruges a continué de se projeter dans les dernières minutes, mais n'est pas parvenu à égaliser. Les Blauw en Zwart se sont finalement inclinés sur le score de 2-3 pour leur premier match de la saison en Ligue des champions.