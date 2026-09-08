Le révélateur de Sclessin a parlé : le néophyte de D1A n'a pas froid aux yeux...mais a du boulot

Dernier entraîneur arrivé sur les bancs de D1A suite à la reprise tardive de l'Antwerp par Wouter Vandenhoute et Toby Alderweireld, Marvin Compper prend ses marques au Bosuil. Mais le test passé au Standard lui a encore montré qu'il faudrait du temps pour que le groupe comprenne les besoins de sa philosophie à la lettre.

Quiconque a regardé le match à Liège a vu un Standard bien plus cohérent, enthousiaste et énergique. L’Antwerp a certes mieux défendu que lors des deux rencontres précédentes, mais la différence d’intensité et d’organisation est restée frappante. Compper est donc toujours confronté au même problème : comment combiner ses idées offensives avec une sécurité défensive suffisante ?

Le football Red Bull exige des joueurs adaptés

Compper n’a jamais caché ses sources d’inspiration. L’Allemand a travaillé au RB Leipzig et considère Ralf Rangnick comme un mentor. Il affirme se sentir pleinement en phase avec la philosophie Red Bull, basée sur un pressing intense, beaucoup d’énergie, des transitions rapides et la volonté de récupérer le ballon le plus haut possible sur le terrain.

Sur le papier, cela semble séduisant et correspond également à l’image que l’Antwerp veut renvoyer. Mais cette manière de jouer exige énormément d’un groupe de joueurs. Une équipe ne doit pas seulement être prête à courir pendant 90 minutes : elle doit aussi savoir parfaitement quand exercer le pressing, comment assurer la couverture et que faire lorsque la première ligne de pression est éliminée.

C’est précisément là que le bât blesse actuellement à l’Antwerp. Lors de ses cinq derniers matches de championnat, le Great Old a encaissé dix buts. Contre Genk et Saint-Trond, les lacunes défensives ont été cruellement mises en évidence, avec à chaque fois quatre buts encaissés. Face au Standard, les dégâts ont été limités, mais les problèmes n’ont pas disparu pour autant.

Tous les joueurs ne peuvent pas appliquer cela du jour au lendemain

La question est donc de savoir si Compper dispose actuellement des profils adéquats pour mettre pleinement son football en œuvre. Arthur Vermeeren pourrait devenir un maillon essentiel dans ce système. Compper considère le milieu de terrain revenu au club non seulement comme un renfort sportif, mais aussi comme un modèle et un leader pour ce jeune groupe.





Et autour de lui ? Définitivement acheté par l'Antwerp, Mauricio Benítez a disputé ses 13 premières minutes de la saison contre le Standard, tandis que Christopher Scott n’a jusqu’à présent joué qu’un seul match de championnat dans son intégralité.

Le cas de Scott est particulièrement intéressant. Il possède des qualités avec le ballon, mais est-il le type de milieu capable de maintenir l’intensité demandée par Compper pendant tout un match ? La même question se pose pour Vermeeren : peut-il devenir le moteur dont l’Allemand a besoin ?

Le danger d’un pressing haut

Car le pressing haut comporte des risques. Lorsque l’Antwerp chasse son adversaire haut sur le terrain, des espaces se créent dans le dos de l'arrière-garde. Si la première ligne est éliminée, les défenseurs doivent être capables de couvrir de grandes zones. C’est précisément le risque qui s’est manifesté à plusieurs reprises ces dernières semaines.

Compper ne doit donc pas jeter sa philosophie par-dessus bord. Bien au contraire. L’Antwerp a consciemment choisi un entraîneur qui connaît le football Red Bull et souhaite l’implémenter. Mais entre cette philosophie et sa mise en pratique, il reste encore un monde de différence.

Le match à Sclessin constitue donc une amélioration sur le plan défensif, mais le Standard a également montré le chemin qu’il reste à parcourir à l’Antwerp avant d’atteindre le football que Compper a en tête. L’Allemand doit rapidement trouver le juste équilibre entre une approche offensive agressive et une défense maîtrisée. Parce que si (re)donner des ailes à l'équipe reste le but avoué, il faudra faire attention à ne pas se les brûler.