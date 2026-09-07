La nouvelle sensation d'Anderlecht déjà pistée par trois cadors européens

Fabien Chaliaud, journaliste football
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La nouvelle sensation d'Anderlecht déjà pistée par trois cadors européens
Photo: © photonews
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Dès son arrivée à Anderlecht, le nouveau directeur sportif, Antoine Sibierski, voulait sécuriser le contrat de Joshua Nga Kana, chose désormais faite avec un accord portant jusqu'en 2029. Et heureusement, car les prétendants se pressent déjà au portillon : parmi eux, deux clubs de Premier League et le vainqueur de la Ligue des Champions.

Joshua Nga Kana est l’un des joyaux de Neerpede qui monte tout doucement en équipe première. À seulement 17 ans, le jeune ailier gauche a profité des opportunités offertes cet été au sein d'une équipe première d’Anderlecht en pleine reconstruction pour montrer au nouvel entraîneur du club, Vitor Bruno, qu'il pourrait compter sur lui cette saison. En donnant sa chance à Nga Kana, le message du club voulait aussi être le suivant : il fait partie des joueurs sur lesquels les Mauves comptent bâtir leur renaissance.

Le jeune international belge avait déjà goûté aux joies de l'équipe première à la toute fin de la défunte saison. Lors des Champions Play-Off, il était monté au jeu à la 71e minute face au Club de Bruges, en remplacement de Tristan Degreef. Anderlecht s’était alors incliné 4-2 au Jan Breydel stadion.

Sensation sous Vitor Bruno

Cette saison, Joshua Nga Kana a changé de dimension, grâce à l'arrivée du nouvel entraîneur portugais : Vitor Bruno. Le produit de Neerpede s’est imposé comme l’une des sensations bruxelloises de ce début de saison et ses prestations n’ont évidemment pas échappé aux recruteurs européens, déjà à l'affût des futures sensations potentielles du football européen. Selon l'édition du Soir de ce lundi, le nom de Joshua Nga Kana figurerait sur les tablettes de nombreux cadors du Vieux Continent.

Sous contrat jusqu'en 2029

Et pas des moindres puisque Manchester United, Liverpool et le PSG se sont renseignés ces dernières semaines sur les conditions nécessaires pour attirer le jeune talent. Mais pour l’instant, la direction anderlechtoise a clairement fermé la porte au nez des clubs intéressés. Un départ de Nga Kana n’est tout simplement pas à l’ordre du jour. Antoine Sibierski, le nouveau directeur sportif, avait de la prolongation du jeune ailier l’une de ses priorités dès son arrivée au Lotto Park.

Le Français a accompli sa mission puisqu'un accord de prolongation a été trouvé jusqu'en 2029. Ainsi, Sibierski et Anderlecht ont envoyé un signal fort et très clairs aux équipes intéressées.

Bâtir avec Nga Kana

Anderlecht ne veut pas seulement conserver sa pépite : le club compte la voir être décisive sous ses couleurs avant, potentiellement, de réaliser une opération financière XXL. Transfermarkt estime actuellement la valeur de Joshua Nga Kana à environ un million d’euros. Un montant très théorique qui pourrait rapidement grimper en flèche si le jeune Bruxellois confirmait les promesses affichées depuis le début de saison.

Liverpool, Manchester United et le PSG sont prévenus : Joshua Nga Kana n’est pas à vendre. Du moins, pas encore.

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