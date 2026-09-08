À peine arrivé, déjà reparti : un ancien du Standard enchaîne son quatrième club en quatre mois

Voilà six ans que Carlinhos a quitté le Standard. Depuis, le Brésilien n'a pas su faire redécoller sa carrière. Il y a peu, il s'était recasé en deuxième division émirati. Mais il vient de changer de crèmerie...après moins de deux mois.

Avec un transfert à 2,50 millions, Carlinhos fait partie de ces onéreuses erreurs de casting qui ont commencé à mettre les finances du Standard dans le rouche il y a dix ans. Malgré son prix d'achat, le milieu offensif n'a jamais réussi à confirmer les espoirs placés en lui.

Son seul fait d'arme : avoir inscrit le but de la victoire contre Anderlecht lors du fameux huitième de finale de Coupe où Ricardo Sa Pinto s'est roulé par un terre après avoir été touché par un gobelet de bière venu des tribunes.

Un pari raté du Standard

Il a ainsi progressivement disparu du onze de base de Sa Pinto et n'a plus du tout eu voix au chapitre sous les ordres de Michel Preud'Homme. La direction l'a alors envoyé en prêt en Serie B brésilienne. Carlinhos n'a plus jamais joué pour le Standard, se faisant d'abord prêter au Portugal, avant d'être définitivement cédé à Vasco De Gama, pour un nouveau retour au pays en 2020.

Depuis, il n'a toujours pas retrouvé la stabilité qui lui a manqué dans sa carrière. Le natif de Camacan (petite municipalité de Bahia, autrefois surnommée 'la capitale du cacao') a pourtant bien cru se relancer en signant sa meilleure saison à Portimonense (10 buts en 32 matchs de première division portugaise). Mais cela n'a débouché que sur un prêt au Qatar.

Carlinhos écume le Moyen-Orient

La saison dernière, Carlinhos a encore été prêté, cette fois à Dibba, aux Emirats Arabes unis. Si le joueur avait déjà la bougeotte, le phénomène s'est encore accéléré cet été...avec quatre clubs fréquentés en quatre mois.





Après avoir fini la saison à Dibba, le Brésilien a repris la préparation avec Portimonense, qui était toujours son club propriétaire. Sur une voie de garage, il avait été définitivement cédé au SC Kuwait à la mi-juillet. Sauf qu'il n'y a pas joué le moindre match.

Moins de deux mois après son arrivée, Carlinhos a déjà plié bagage pour retrouver les Emirats. Il vient en effet de signer à Ajman, le club de première division où évolue également l'ancien Carolo Gojko Zajkov.