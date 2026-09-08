Le Club de Bruges commence fort en Youth League, avec le triplé d'un grand talent des Blauw & Zwart

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Le Club de Bruges commence fort en Youth League, avec le triplé d'un grand talent des Blauw & Zwart
Photo: © photonews
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Quelques heures avant que le Club de Bruges entre en lice en Ligue des Champions, c'était comme d'habitude l'équipe U19 qui débutait en Youth League. Les jeunes brugeois, finalistes la saison passée, ont bien lancé leur campagne.

La saison passée, le FC Bruges avait créé la sensation en Youth League. Les U19 brugeois avaient en effet atteint la finale de cette prestigieuse édition disputée en parallèle à la Champions League, éliminant au passage de grandes équipes comme l'Atlético Madrid et Benfica avant de s'incliner en finale contre le Real Madrid.

Les U19 du Club de Bruges vont donc être très suivis cette saison, et commençaient leur campagne ce mardi après-midi face à Aston Villa. Ils se sont imposés sur le score de 5 buts à 3, avec notamment un triplé du grand talent Tian Nai Koren (17 ans).

Les autres buts brugeois ont été inscrits par Burgess contre-son-camp (rien à voir avec le joueur de La Gantoise), et par Mohamed Knouzi. 

La Youth League avait révélé Jesse Bisiwu 

Tian Nai Koren, fils de l'ancien international slovène Robert Koren, est l'un des joueurs les plus prometteurs de l'académie du Club de Bruges. Cette saison, il a eu l'occasion de disputer quelques minutes avec l'équipe A lors de la première journée de championnat, contre Courtrai, mais doit depuis se contenter du banc. 

Lire aussi… Mechele prudent avant de démarrer la Ligue des champions : "Le tirage est plus difficile que l'année dernière"

La saison passée, c'est entre autres le parcours du Club de Bruges en Youth League qui avait permis à Jesse Bisiwu de se mettre en évidence. Il avait en effet inscrit 3 buts lors de la campagne européenne des U19 brugeois, décrochant ainsi son transfert au FC Barcelone en fin de saison contre 10 millions d'euros.

Le Club de Bruges espère que ses jeunes se mettront une nouvelle fois en évidence, certains étant promis à percer rapidement en équipe A. Ce soir, à 18h45, les Blauw & Zwart entreront à leur tour en lice face à Aston Villa en Ligue des Champions. 

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