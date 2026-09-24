Poussifs mais victorieux : Norman Bassette permet aux Diablotins de faire un pas de plus vers l'Euro

Scott Crabbé, journaliste football
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Poussifs mais victorieux : Norman Bassette permet aux Diablotins de faire un pas de plus vers l'Euro
Photo: © photonews
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Les Diablotins ont dû se montrer patients mais ont fini par prendre le dessus sur la Bielorussie. C'est un but de Norman Bassette tombé sur penalty dans la dernière demi-heure qui a fait la différence. Une victoire aussi laborieuse que précieuse sur la route de l'Euro U21.

Il y a un an, nos U21 lançaient leur campagne de qualification pour l'Euro par un triste 1-1 concédé en dernière minute contre la Bielorussie. Pour ne pas retomber dans les mêmes travers, Gill Swerts a aligné une équipe ayant fière allure, avec notamment une charnière centrale Noubi - Smets et un entrejeu Van de Perre - Vermeeren. En pointe, en l'absence de Lucas Stassin, Romeo Vermant était associé à Norman Bassette.

Un noyau très talentueux mais pas encore très rodé sur le terrain

Sans surprise, la Belgique a pris l'initiative dès les premières minutes. Mais sur le terrain du Kuipje de Westerlo, il a souvent manqué de justesse dans le derniers tiers du terrain pour véritablement prendre de vitesse la défense visiteuse, 0-0 au repos (malgré plus de 70% de possession de balle).

Les Diablotins ont encore un peu plus accentué leur domination territoriale après l'heure de jeu avec la deuxième carte jaune reçue par Pavel Apetenok, laissant les siens à dix contre onze.

Les deux attaquants chers au Kuipje font la différence

En supériorité numérique, les hommes de Gill Swerts ont finalement eu besoin d'un penalty pour faire la différence. A 20 minutes du terme, c'est une faute sur Romeo Vermant qui a fait pencher la balance. Dans son nouveau jardin campinois, c'est Norman Bassette qui a fait mouche depuis les 11 mètres (70e, 1-0).


Le plus dur était fait, encore fallait-il avoir retenu les leçons du match aller. Nos Diablotins n'ont cette fois pas tremblé en fin de match pour s'offrir cette victoire 1-0. De quoi prendre provisoirement trois points d'avance sur les Danois (qui comptent un match de moins) en tête du groupe.

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