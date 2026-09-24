Poussifs mais victorieux : Norman Bassette permet aux Diablotins de faire un pas de plus vers l'Euro

Les Diablotins ont dû se montrer patients mais ont fini par prendre le dessus sur la Bielorussie. C'est un but de Norman Bassette tombé sur penalty dans la dernière demi-heure qui a fait la différence. Une victoire aussi laborieuse que précieuse sur la route de l'Euro U21.

Il y a un an, nos U21 lançaient leur campagne de qualification pour l'Euro par un triste 1-1 concédé en dernière minute contre la Bielorussie. Pour ne pas retomber dans les mêmes travers, Gill Swerts a aligné une équipe ayant fière allure, avec notamment une charnière centrale Noubi - Smets et un entrejeu Van de Perre - Vermeeren. En pointe, en l'absence de Lucas Stassin, Romeo Vermant était associé à Norman Bassette.

Un noyau très talentueux mais pas encore très rodé sur le terrain

Sans surprise, la Belgique a pris l'initiative dès les premières minutes. Mais sur le terrain du Kuipje de Westerlo, il a souvent manqué de justesse dans le derniers tiers du terrain pour véritablement prendre de vitesse la défense visiteuse, 0-0 au repos (malgré plus de 70% de possession de balle).

Les Diablotins ont encore un peu plus accentué leur domination territoriale après l'heure de jeu avec la deuxième carte jaune reçue par Pavel Apetenok, laissant les siens à dix contre onze.

Les deux attaquants chers au Kuipje font la différence

En supériorité numérique, les hommes de Gill Swerts ont finalement eu besoin d'un penalty pour faire la différence. A 20 minutes du terme, c'est une faute sur Romeo Vermant qui a fait pencher la balance. Dans son nouveau jardin campinois, c'est Norman Bassette qui a fait mouche depuis les 11 mètres (70e, 1-0).



Le plus dur était fait, encore fallait-il avoir retenu les leçons du match aller. Nos Diablotins n'ont cette fois pas tremblé en fin de match pour s'offrir cette victoire 1-0. De quoi prendre provisoirement trois points d'avance sur les Danois (qui comptent un match de moins) en tête du groupe.