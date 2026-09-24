Roberto Mancini confirme avoir rencontré Nicolo Tresoldi : "Espérons qu'en juin, il se sente 51% italien..."

Le cas Nicolo Tresoldi fait parler en Italie comme en Allemagne. L'attaquant du Club de Bruges a jusqu'à présent refuser de trancher entre ses deux nationalités sportives, comme l'a confirmé Roberto Mancini, interrogé à ce sujet en conférence de presse.

Et de deux : après Jürgen Klopp, qui a évoqué son cas et assuré qu'il comprenait qu'il prenne le temps de la réflexion, au tour de Roberto Mancini, sélectionneur de l'Italie, de parler du choix de Nicolo Tresoldi. L'attaquant du Club de Bruges peut opter pour les deux équipes nationales, et ne compte pas se précipiter.

"J'ai effectivement rencontré Nicolo Tresoldi", révèle Mancini, interrogé à ce sujet par l'un de nos confrères belges. "C'était une discussion très positive, mais il a dit que pour l'instant, il ne pouvait pas prendre sa décision".

Roberto Mancini prend la chose avec le sourire

Le Brugeois est actuellement international en équipe Espoirs d'Allemagne, et compte respecter cet engagement jusqu'au bout.

"À l'heure actuelle, il compte participer à l'Euro U21 en 2027 avec l'Allemagne, en juin prochain", confirme Roberto Mancini. "Il dit se sentir à 50% allemand et 50% italien, mais qu'il prendra une décision après l'Euro".

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Le sélectionneur de la Squadra a même provoqué l'hilarité de la salle (et de Gianluigi Donnarumma présent à ses côtés) en ajoutant : "Espérons donc qu'en juin prochain, il se sente à 51% italien et 49% allemand". Comme quoi il n'y a pas qu'en Belgique que le cas des binationaux fait parler, même si le tout semble géré avec un peu plus de calme...