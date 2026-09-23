Que devient Wout Faes ?

Wout Faes, qui n'est pas parvenu à trouver une porte de sortie cet été, a disputé son premier match de la saison avec Leicester samedi. Le défenseur belge était titulaire face à Barnsley. Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (1-1).

Leicester ne réussit pas vraiment son début de saison en League One. Le champion de Premier League de la saison 2015-2016, récemment relégué dans le troisième échelon du football anglais, compte 9 unités après sept journées. Le bilan est le suivant : deux victoires, trois nuls et deux défaites.

Wout Faes porte à nouveau les couleurs de Leicester

Wout Faes, encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, fait toujours bien partie de l'équipe. Lui qui espérait trouver une porte de sortie est finalement resté chez les Foxes, club qu'il a rejoint en septembre 2022 alors qu'il évoluait en Premier League. Samedi, il a disputé ses premières minutes de la saison et il est resté sur le banc contre Fulham U21 en EFL Trophy ce mardi.

Le natif de Mol est le joueur à la valeur marchande la plus importante du club, selon Transfermarkt. Il est actuellement estimé à 10 millions d'euros, soit sept fois moins que l'entièreté de l'effectif de l'équipe première.



Le joueur belge de 28 ans a le niveau pour évoluer dans un meilleur championnat. La saison dernière, il avait été prêté à l'AS Monaco à l'hiver.

Cet été, un retour en Pro League avait notamment été évoqué. OHL avait été cité, mais il n'était pas intéressé par le projet.