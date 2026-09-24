Comment l'Union fait-elle pour rester aussi compétitive malgré les départs ?

L’Union Saint-Gilloise continue d’impressionner de saison en saison, malgré les doutes qui peuvent parfois entourer l’équipe. Le club bruxellois reste sur le devant de la scène du football belge grâce à un modèle désormais bien rodé. Analyse.

Un fin stratège venu d’Irlande, qui fait des merveilles avec son effectif. Grâce aux données et à un scouting redoutablement efficace, il a contribué à ramener l’Union au sommet du football belge.

Ces quelques lignes pourraient parfaitement résumer le travail de Chris O'Loughlin à l’Union Saint-Gilloise. Né à Limerick, l’Irlandais, également passé par Saint-Trond, joue depuis plusieurs années un rôle important dans la réussite du club bruxellois.

Depuis son arrivée, l’Union est passée de la deuxième division aux sommets de la Pro League. Une progression spectaculaire, construite sur un modèle qui continue de fonctionner malgré les nombreux départs de joueurs importants.

Cet été, Anan Khalaili, Kjell Scherpen, Christian Burgess, Promise David, Marc Giger ou encore Ousseynou Niang ont notamment quitté le Parc Duden. Une nouvelle fois, l’Union a donc vu plusieurs de ses cadres partir. Et avec Mac Allister et Sykes actuellement blessés, deux autres éléments importants manquent également à l’appel.

Le phénomène Union SG continue de fonctionner

Il a donc fallu reconstruire une équipe, une nouvelle fois, avec plusieurs transferts entrants qui ont de quoi surprendre. Ondrej Kricfalusi ou Relebohile Mofokeng ? Peu de suiveurs du football belge avaient déjà entendu parler d’eux auparavant.





Et pourtant, ils répondent déjà présent. Dans les cages, Hervé Koffi semble retrouver son meilleur niveau, tandis que plusieurs joueurs qui évoluaient encore dans l’ombre la saison dernière sont en train de s’imposer. On pense notamment à Massiré Sylla ou à Mateo Biondic.

Scouting, données et plans sur plusieurs années

Kamiel Van de Perre l’a récemment très bien résumé dans MidMid : "Lors des discussions avec l’Union et avec O'Loughlin, j’ai directement remarqué qu’ils avaient un plan pour moi. Je savais que je ne jouerais pas beaucoup immédiatement, mais ils m’ont aussi expliqué quelles étapes je devais franchir chaque année pour continuer à progresser."

C’est aussi en partie là que réside la force de cette Union. Le club prépare régulièrement certains joueurs au sein du noyau, leur offre progressivement des minutes et les façonne en vue de la saison suivante, lorsqu’ils devront véritablement répondre présent.

Pendant ce temps, la cellule de scouting poursuit son travail et continue de dénicher de nouvelles pépites jusque dans la deuxième division tchèque ou la quatrième division allemande.

Lorsque l’état d’esprit est bon, les joueurs semblent également avoir toutes leurs chances de réussir à l’Union. Ceux qui avaient vu évoluer Patris à Anderlecht auraient difficilement imaginé qu’il puisse afficher aujourd’hui un tel niveau. Cela fait aussi partie de la réussite unioniste.

Cette saison, le club a également choisi la continuité dans le vestiaire en maintenant David Hubert à son poste d’entraîneur. Ou, du moins, celui-ci n’a pas été "débauché" comme plusieurs de ses prédécesseurs.

Sans vouloir minimiser les qualités de David Hubert, on peut avoir le sentiment que le fonctionnement actuel du club dépasse presque la seule question de l’entraîneur.

L’Union SG se fait désormais un nom en Europe

Même sur la scène européenne, l’Union Saint-Gilloise commence désormais à se forger une véritable réputation. La manière dont elle a évolué à Plzen ? Avec autorité.

Et le fait qu’OPTA ait placé les Bruxellois parmi les quatre équipes les mieux positionnées dans ses projections pour remporter l’Europa League témoigne aussi du respect que le club est progressivement en train de gagner.