"Les joueurs ne savent pas ce qu'ils font" : un club de JPL en difficulté malgré 32 millions dépensés cet été

Muzamel Rahmat Manuel Gonzalez
Muzamel Rahmat et Manuel Gonzalez
| Commentaire
"Les joueurs ne savent pas ce qu'ils font" : un club de JPL en difficulté malgré 32 millions dépensés cet été
Photo: © photonews
Deviens fan de KRC Genk! 2069

Le KRC Genk enchaîne les mauvais résultats. Marc Degryse dénonce le manque d'envie et de réaction des joueurs, malgré les ambitions affichées par le club.

Le KRC Genk n'a récolté que neuf points en sept rencontres. Les Schtroumpfs ne sont parvenus à prendre les trois points que face au SK Beveren et à Westerlo. Lors des autres matchs, le niveau de jeu était déplorable.

Ces résultats décevants expliquent pourquoi Genk occupe la neuvième place (ex æquo) du classement. L'écart avec le leader, l'Union SG, est de dix points.

Une crise au KRC Genk ?

Le week-end dernier, les Schtroumpfs ont pris une claque au stade Jan Breydel. Après un début de match correct, les Limbourgeois ont encaissé trois buts.

Le problème se remarque dans les résultats, mais il est, selon Marc Degryse, bien plus profond. Il faut le reconnaître : il n'y a pas de crise à Genk. Très étrange, n'est-ce pas ?

© photonews

La saison dernière, les Limbourgeois avaient raté le ticket pour les Champions Play-Offs et n'étaient pas parvenus à décrocher un ticket européen via les play-offs. On pourrait penser que la nervosité.

Le départ de Nicky Hayen pour Burnley FC, juste avant le début de la compétition, peut expliquer certaines difficultés. Il y a quelques semaines, Peter Croonen et Dimitri De Condé affichaient leurs ambitions.

Marc Degryse met en lumière le (très gros) problème du KRC Genk

Peter Croonen et Dimitri De Condé, respectivement CEO et directeur sportif du club, ont affiché leur ambition de voir Genk terminer dans le top trois et décrocher un ticket européen.

"Je ne vois aucune structure à Genk", tente d'expliquer Marc Degryse dans Het Laatste Nieuws . "J'ai l'impression que le jeu offensif repose sur l'intuition. Les joueurs ne savent pas ce qu'ils font."

Degryse met le doigt sur la plaie. "Il manque de l'envie, de l'agressivité et de la détermination. Genk compte dix points de retard sur l'Union et neuf sur le Club de Bruges. Et nous ne sommes qu'en septembre, rappelons-le."

La saison du KRC Genk est-elle terminée avant même d'avoir commencé ?

"Et vous savez ce qui est le pire dans tout ça ?", conclut Degryse. "On dirait que les joueurs ne trouvent pas cela grave. Je ne comprends absolument pas. Il n'y a aucune révolte. Tout le monde semble trop résigné à Genk."

Jess Thorup devra profiter de chaque minute de la longue trêve internationale pour secouer ses troupes. Dans les semaines et les mois à venir, Genk pourra difficilement se permettre le moindre faux pas.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk

Plus de news

"J'étais déçu et un peu triste" : Thomas Meunier révèle sa discussion avec Mark van Bommel

"J'étais déçu et un peu triste" : Thomas Meunier révèle sa discussion avec Mark van Bommel

20:30
"Il n'y a pas meilleur que Kevin De Bruyne à son poste" : un ancien Diable Rouge a un conseil pour van Bommel

"Il n'y a pas meilleur que Kevin De Bruyne à son poste" : un ancien Diable Rouge a un conseil pour van Bommel

20:00
"Je n’aurais pas pu trouver mieux" : Roméo Lavia se confie sur sa relation avec Xabi Alonso

"Je n’aurais pas pu trouver mieux" : Roméo Lavia se confie sur sa relation avec Xabi Alonso

18:40
L'Union s'incline face à une équipe de Challenger Pro League

L'Union s'incline face à une équipe de Challenger Pro League

17:30
Un ancien de Pro League découvre l'équipe de France : "Que du positif depuis mon arrivée"

Un ancien de Pro League découvre l'équipe de France : "Que du positif depuis mon arrivée"

18:00
"J’avais l’impression que tout s’était regroupé en un moment" : Lavia se confie sur son seul but avec Chelsea

"J’avais l’impression que tout s’était regroupé en un moment" : Lavia se confie sur son seul but avec Chelsea

17:00
"J'ai été surpris de voir à quel point j'étais en forme en août" : Kevin De Bruyne plus que jamais prêt

"J'ai été surpris de voir à quel point j'étais en forme en août" : Kevin De Bruyne plus que jamais prêt

16:30
Leandro Trossard vers un forfait contre l’Italie ?

Leandro Trossard vers un forfait contre l’Italie ?

16:00
"C’est une autre ère qui s’ouvre" : Frédéric Waseige se réjouit du projet de nouveau stade du RFC Liège

"C’est une autre ère qui s’ouvre" : Frédéric Waseige se réjouit du projet de nouveau stade du RFC Liège

15:30
Faire comme Thibaut Courtois et ne pas disputer la Ligue des Nations ? Kevin De Bruyne y a-t-il pensé ?

Faire comme Thibaut Courtois et ne pas disputer la Ligue des Nations ? Kevin De Bruyne y a-t-il pensé ?

15:00
Axel Witsel reprend un rôle longtemps occupé par un ex-Rouche à Nice : "Nous avons pris le temps de réfléchir"

Axel Witsel reprend un rôle longtemps occupé par un ex-Rouche à Nice : "Nous avons pris le temps de réfléchir"

14:30
Une grande opportunité, mais aussi un énorme test : Senne Lammens a une occasion en or de convaincre

Une grande opportunité, mais aussi un énorme test : Senne Lammens a une occasion en or de convaincre

14:00
Un absent à la deuxième séance d’entraînement des Diables Rouges sous les ordres de Mark van Bommel

Un absent à la deuxième séance d’entraînement des Diables Rouges sous les ordres de Mark van Bommel

13:20
"Nous jouons contre un génocide" : un pays européen appelle au boycott d'Israël avant la Ligue des Nations

"Nous jouons contre un génocide" : un pays européen appelle au boycott d'Israël avant la Ligue des Nations

12:40
2
Viré, Jelle Coen n'était pas le responsable de tous les maux des U23 d'Anderlecht, et voici pourquoi Analyse

Viré, Jelle Coen n'était pas le responsable de tous les maux des U23 d'Anderlecht, et voici pourquoi

12:00
2
Un Diable Rouge a bien failli dire stop : "Je n'avais plus de plaisir, je voulais arrêter"

Un Diable Rouge a bien failli dire stop : "Je n'avais plus de plaisir, je voulais arrêter"

11:20
Scène touchante à l'entraînement des Diables : quand les fils de Romelu Lukaku jouent avec leur "grand frère"

Scène touchante à l'entraînement des Diables : quand les fils de Romelu Lukaku jouent avec leur "grand frère"

10:40
Le Standard face à une équipe de Ligue des Champions en match amical

Le Standard face à une équipe de Ligue des Champions en match amical

10:00
Mario évoque la "méthode Kohnen" à Charleroi : "Il faut réussir à toucher les joueurs"

Mario évoque la "méthode Kohnen" à Charleroi : "Il faut réussir à toucher les joueurs"

09:00
Subside accordé : nouveau stade en vue pour le RFC Liège !

Subside accordé : nouveau stade en vue pour le RFC Liège !

09:30
Premier discours plein d'espoir de Mark Van Bommel aux Diables : "Vous pouvez gagner la Coupe du monde"

Premier discours plein d'espoir de Mark Van Bommel aux Diables : "Vous pouvez gagner la Coupe du monde"

08:30
Gianni Infantino a contacté l'Union belge : ses pistes pour ramener la confiance à la FIFA

Gianni Infantino a contacté l'Union belge : ses pistes pour ramener la confiance à la FIFA

08:00
1
La RAAL maintient sa confiance en Edward Still pour le moment

La RAAL maintient sa confiance en Edward Still pour le moment

07:00
Pas un, mais trois nouveaux visages dans le staff des Diables Rouges

Pas un, mais trois nouveaux visages dans le staff des Diables Rouges

07:30
1
Sans surprise, l'Espagne prolonge son sélectionneur après le titre mondial

Sans surprise, l'Espagne prolonge son sélectionneur après le titre mondial

23:23
Trop longtemps humiliée, l'Italie de Roberto Mancini "veut gagner", et ça commence face aux Diables Rouges

Trop longtemps humiliée, l'Italie de Roberto Mancini "veut gagner", et ça commence face aux Diables Rouges

22:45
Tous les clubs belges n'ont pas la gâchette facile : un coach soutenu officiellement malgré son bilan

Tous les clubs belges n'ont pas la gâchette facile : un coach soutenu officiellement malgré son bilan

21:42
"Il n'a pas respecté nos accords" : Stijnen explique la sanction de Nainggolan... dans leur podcast commun

"Il n'a pas respecté nos accords" : Stijnen explique la sanction de Nainggolan... dans leur podcast commun

22:11
De retour au Mexique, César Huerta voit le bout du tunnel, son coach s'exprime sur ses débuts

De retour au Mexique, César Huerta voit le bout du tunnel, son coach s'exprime sur ses débuts

21:20
Bruxelles très représentée, Bruges aussi : notre équipe-type de la 7e journée de Pro League

Bruxelles très représentée, Bruges aussi : notre équipe-type de la 7e journée de Pro League

21/09
Zinedine Zidane veut arrêter une "tradition" en Equipe de France très peu appréciée du public

Zinedine Zidane veut arrêter une "tradition" en Equipe de France très peu appréciée du public

21:00
"C'était le meilleur... quand il en avait envie" : un Mauve a impressionné Cédric Hatenboer (par moments)

"C'était le meilleur... quand il en avait envie" : un Mauve a impressionné Cédric Hatenboer (par moments)

21/09
Un seul absent au premier entraînement de Mark Van Bommel avec les Diables Rouges (PHOTOS)

Un seul absent au premier entraînement de Mark Van Bommel avec les Diables Rouges (PHOTOS)

21/09
Officiel : autrefois prêté à Anderlecht par Liverpool, il se relance au pays après une fin d'été sans club

Officiel : autrefois prêté à Anderlecht par Liverpool, il se relance au pays après une fin d'été sans club

21/09
Nathan De Cat est en difficulté, mais qu'en est-il des autres transferts sortants d'Anderlecht ?

Nathan De Cat est en difficulté, mais qu'en est-il des autres transferts sortants d'Anderlecht ?

21/09
Et si un Mauve prenait du temps de jeu durant la trêve pour faire souffler un titulaire ?

Et si un Mauve prenait du temps de jeu durant la trêve pour faire souffler un titulaire ?

21/09

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
La Gantoise La Gantoise 2-1 Standard Standard
OH Louvain OH Louvain 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 3-0 KRC Genk KRC Genk
KV Courtrai KV Courtrai 1-0 SK Beveren SK Beveren

Dernières réactions

Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Nous jouons contre un génocide" : un pays européen appelle au boycott d'Israël avant la Ligue des Nations den strep den strep a propos de Viré, Jelle Coen n'était pas le responsable de tous les maux des U23 d'Anderlecht, et voici pourquoi Union 60 Union 60 a propos de Gianni Infantino a contacté l'Union belge : ses pistes pour ramener la confiance à la FIFA Union 60 Union 60 a propos de Pas un, mais trois nouveaux visages dans le staff des Diables Rouges Pogi Pogi a propos de "Le Standard est retombé dans ses travers" : le constat inquiétant de Philippe Albert après la défaite à Gand JoBg JoBg a propos de "Le bilan n'est finalement pas si mauvais" : Anderlecht s'est remis dans le bon wagon avant la trêve den strep den strep a propos de Il était en sursis depuis plusieurs semaines : un licenciement attendu à Anderlecht Pogi Pogi a propos de "C'est vraiment dommage" : à Charleroi, le choc wallon est déjà dans toutes les têtes Eric Stevens Eric Stevens a propos de 🎥 Une phase polémique en faveur de l'Union au Bosuil : "Honnêtement, c'est une vaste blague" Pogi Pogi a propos de "Tout n'est pas à jeter" au Standard, qui doit "devenir plus tueur" : "Il y a une grosse évolution" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved