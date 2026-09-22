"Les joueurs ne savent pas ce qu'ils font" : un club de JPL en difficulté malgré 32 millions dépensés cet été

Le KRC Genk enchaîne les mauvais résultats. Marc Degryse dénonce le manque d'envie et de réaction des joueurs, malgré les ambitions affichées par le club.

Le KRC Genk n'a récolté que neuf points en sept rencontres. Les Schtroumpfs ne sont parvenus à prendre les trois points que face au SK Beveren et à Westerlo. Lors des autres matchs, le niveau de jeu était déplorable.

Ces résultats décevants expliquent pourquoi Genk occupe la neuvième place (ex æquo) du classement. L'écart avec le leader, l'Union SG, est de dix points.

Une crise au KRC Genk ?

Le week-end dernier, les Schtroumpfs ont pris une claque au stade Jan Breydel. Après un début de match correct, les Limbourgeois ont encaissé trois buts.

Le problème se remarque dans les résultats, mais il est, selon Marc Degryse, bien plus profond. Il faut le reconnaître : il n'y a pas de crise à Genk. Très étrange, n'est-ce pas ?

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La saison dernière, les Limbourgeois avaient raté le ticket pour les Champions Play-Offs et n'étaient pas parvenus à décrocher un ticket européen via les play-offs. On pourrait penser que la nervosité.





Le départ de Nicky Hayen pour Burnley FC, juste avant le début de la compétition, peut expliquer certaines difficultés. Il y a quelques semaines, Peter Croonen et Dimitri De Condé affichaient leurs ambitions.

Marc Degryse met en lumière le (très gros) problème du KRC Genk

Peter Croonen et Dimitri De Condé, respectivement CEO et directeur sportif du club, ont affiché leur ambition de voir Genk terminer dans le top trois et décrocher un ticket européen.

"Je ne vois aucune structure à Genk", tente d'expliquer Marc Degryse dans Het Laatste Nieuws . "J'ai l'impression que le jeu offensif repose sur l'intuition. Les joueurs ne savent pas ce qu'ils font."

Degryse met le doigt sur la plaie. "Il manque de l'envie, de l'agressivité et de la détermination. Genk compte dix points de retard sur l'Union et neuf sur le Club de Bruges. Et nous ne sommes qu'en septembre, rappelons-le."

La saison du KRC Genk est-elle terminée avant même d'avoir commencé ?

"Et vous savez ce qui est le pire dans tout ça ?", conclut Degryse. "On dirait que les joueurs ne trouvent pas cela grave. Je ne comprends absolument pas. Il n'y a aucune révolte. Tout le monde semble trop résigné à Genk."

Jess Thorup devra profiter de chaque minute de la longue trêve internationale pour secouer ses troupes. Dans les semaines et les mois à venir, Genk pourra difficilement se permettre le moindre faux pas.