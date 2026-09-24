La continuité ou le changement ? Voici le premier onze potentiel de Mark Van Bommel

Que va faire Mark Van Bommel pour sa première ? Le Néerlandais ne peut naturellement jeter par-dessus bord tout ce qu'a mis en place Rudi Garcia pendant un an et demi... mais il devra également apposer sa griffe. Certains changements seront d'ailleurs forcés par les circonstances. Voilà le onze potentiel des Diables pour cette première à Rome.

Gardien de but

Son début de saison contrasté (et même assez moyen) ne devrait rien changer au statut de Senne Lammens : le gardien de Manchester United sera le n°1 de Mark Van Bommel en l'absence de Thibaut Courtois. Tout autre choix serait un sacré désaveu quand on connaît la relation entre les deux hommes, surtout vu le forfait de Mike Penders.

Défense

Rudi Garcia avait fait de Brandon Mechele l'un de ses lieutenants sur le terrain. Mais le Brugeois n'est pas une solution d'avenir. Sera-t-il à nouveau titulaire dans cette campagne ? Il en a peut-être gagné le droit vu ses prestations aux USA, mais Van Bommel pourrait penser à construire la charnière de demain.

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Auquel cas un duo Nathan Ngoy - Zeno Debast pourrait avoir du sens : le Lillois a été brillant (jusqu'à sa rouge) à la Coupe du Monde, le Sporting-boy était indéboulonnable avant sa blessure et en est bien revenu. Reste à gérer l'émotion du décès de son grand-père cette semaine. Arthur Theate, lui, part d'un peu plus loin que ses concurrents.

Côté gauche, tout se jouera entre De Cuyper et Seys : le fait que le premier ait été monté d'un cran à Brighton peut jouer en sa défaveur mais son expérience et ses performances passées devraient lui valoir préséance. Côté droit, il faudrait qu'il fasse très forte impression à l'entraînement pour que Sabbe passe devant Timothy Castagne.

Milieu de terrain

Un nom peut d'ores et déjà être considéré comme une certitude : Youri Tielemans est le capitaine de Van Bommel après avoir été celui de Garcia, et il a grandi dans ce rôle aux États-Unis. Il sera titulaire et devra mener les Diables Rouges vers les prochaines échéances.



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Kevin De Bruyne a beau avoir confirmé qu'il aurait un autre rôle en sélection à partir de maintenant, il postule tout de même clairement à une place dans le onze. Vu le retour récent de blessure de Hans Vanaken, les profils créatifs ne sont pas légion dans l'entrejeu.

Enfin, qui pour reprendre le rôle de sentinelle d'Amadou Onana ? Raskin était l'homme de Mark Van Bommel. On a la sensation que Roméo Lavia a une belle carte à jouer et pourrait enfin lancer sa carrière en Diable, comme il paraît l'avoir enfin lancée à Chelsea.

Attaquants

Deux noms se détachent côté gauche : Mika Godts et Diego Moreira. Nous ne le cachons pas : notre onze "idéal" verrait Godts démarrer à gauche, et Moreira à droite aux dépens de Dodi Lukebakio. Mais nous ignorons à ce stade la hiérarchie qu'installera Mark Van Bommel sur les flancs.

Et en pointe ? Charles De Ketelaere a été très clair à l'interview : il se voit comme un attaquant en sélection désormais, fort de son Mondial réussi, et le nouveau sélectionneur approuve le choix de son prédécesseur sur ce point. Lukaku n'étant pas en forme, CDK pourrait donc recevoir une chance de briller devant "son" public italien.

Notre onze pour Italie-Belgique :

Lammens / De Cuyper - Debast - Ngoy - Castagne / Lavia - Tielemans - De Bruyne / Godts - De Ketelaere - Moreira