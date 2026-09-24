Le transfert qui passe mal : un ancien chouchou de Vincent Kompany à Anderlecht fait débat à New York

Vous souvenez-vous de Matt Miazga ? Vincent Kompany avait insisté pour qu'Anderlecht attire le défenseur américain en prêt au début de la décennie. Depuis son départ du Lotto Park, le joueur a retrouvé le championnat américain. Son récent transfert y fait d'ailleurs pas mal de bruit.

Dans une saison parsemée de matchs à huis clos, Matt Miazga n'aura guère eu le temps d'enflammer le Lotto Park, malgré son statut de titulaire indiscutable sous Vincent Kompany. Le défenseur américain avait été à Anderlecht prêté par Chelsea lors de l'exercice 2020/2021 et était ensuite reparti du côté d'Alaves, toujours en prêt.

Six ans après l'avoir acheté pour près de cinq millions d'euros, Chelsea l'avait ensuite laissé partir gratuitement au FC Cincinnati et ainsi lui permettre de rentrer au pays, avec deux en tout et pour tout deux matchs officiels disputés chez les Blues.

Une valeur sûre de MLS

L'ancien compère d'Hannes Delcroix a fait fort pour son retour en MLS, se faisant notamment élire meilleur défenseur du championnat en 2023. Mais l'horloge biologique commence à faire son œuvre : du haut de ses 31 ans, Miazga est désormais plus souvent blessé et a manqué pas mal de matchs la saison dernière.

Il y a dix jours, il a même résilié son contrat d'un commun accord avec Cincinnati. L'ancien international américain (28 sélections avec la Team USA) sera resté sans club pendant une semaine : le voilà qui vient de se recaser du côté de New York City.

Les New York Red Bulls apprécieront

Matt Miazga n'a signé un contrat que jusqu'au 31 décembre : son arrivée est vue comme un renfort à court terme pour permettre à l'équipe d'accueillir un peu d'expérience et de métier supplémentaire en vue des Playoffs.





Même si ce n'est que pour trois mois, son transfert divise. C'est que Miazga débarque chez l'ennemi : il a été formé et s'est révélé dans l'autre grand club de la ville : les New York Red Bulls, où Chelsea l'avait repéré. Le prochain derby de l'Hudson s'annonce agité.

