Avec encore un but d'Isah : la RAAL regoûte à la victoire contre le RWDM

La Louvière a renoué avec la victoire en s'imposant 3-1 contre le RWDM en amical. Edward Still a pu donner du rythme à des garçons en manque de minute et également remettre le groupe en confiance.

RAAL - RWDM : quatre lettres magiques du football belge qui ont dû renaître de leurs cendres dans les divisions inférieures ces dernières années et qui s'affrontaient aujourd'hui pour garder le rythme durant cette trêve internationale. Edward Still en a profité pour aligner plusieurs de ses réservistes habituels, comme Nolan Gillot ou Leandro Rousseau.

Et cela a plutôt bien fonctionné, La Louvière menant 2-1 à la pause grâce à des buts de Mehdi Boukamir et d'Elias Filet. En face, on note le coup franc absolument sublime de Zakaria El Kababri en pleine lucarne.

Mustapha Isah en supersub

La deuxième mi-temps a toutefois confirmé l'avantage des Loups, qui ont même fait le break grâce à un but de l'inévitable Mustapha Isah. La RAAL l'emporte donc sur le score de 3-1, de quoi permettre à l'équipe de reprendre un peu de confiance après la défaite 2-0 à Louvain le week-end dernier.

La composition de la RAAL : Radelet - Lamego, Gourville, Boukamir - Kovacs, Ito, Benaets, Kerckhofs, Gillot - Rousseau, Filet





La composition du RWDM : Delplace - Dodeigne, De Raes, Wyns, Kamardin, Marloye - Tiam, Pinto - Moore, El Kababri, Vanhaeren