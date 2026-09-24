Teuma régale, Haaland assomme Riemer, Klopp frustré par Xavi : les résumés de la soirée en Ligue des Nations

Scott Crabbé, journaliste football
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Teuma régale, Haaland assomme Riemer, Klopp frustré par Xavi : les résumés de la soirée en Ligue des Nations
Photo: © photonews
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Alors que les Diables Rouges ne lanceront leur campagne que demain soir en Italie, la Ligue des Nations reprenait ses droits dès ce soir. Avec déjà quelques belles affiches au programme. Petit tour d'Europe.

Le choc le plus attendu de la soirée était évidemment ce match entre les Pays-Bas et l'Allemagne, synonymes de grands débuts pour Xavi d'un côté et Jürgen Klopp de l'autre.

Entre nos deux voisins, tout s'est joué peu après la demi-heure. La Mannschaft a été récompensée de sa domination par un but de Felix Nmecha, au bon endroit pour reprendre un ballon que la défense néerlandaise n'a pas réussi à dégager. Pour le plus grand bonheur de Klopp, déjà très démonstratifs au bord du terrain.

Les Néerlandais frustrés par...le gardien de l'Ajax

En deuxième mi-temps, les visiteurs ont serré les fesses et s'en sont longtemps remis aux arrêts de Marc-André Ter Stegen. Mais le gardien de l'Ajax a finalement dû s'avouer vaincu par une reprise de Cody Gakpo dans le temps additionnel : 1-1, pas de vainqueur entre Xavi et Jürgen Klopp.

Dans l'autre match de ce groupe A, Christos Tzolis a été d'une grande aide à la Grèce, malmenée en Serbie. Alors que les Grecs étaient menés depuis la quatrième minute de jeu, l'ancien ailier du Club de Bruges a profité des hésitations de la défense locale pour égaliser d'un tir croisé à l'approche du dernier quart d'heure. Un but d'autant plus important que la Grèce a trouvé les ressources pour inscrire le 1-2 dans le temps additionnel.

Autre ancienne tête de Pro League, Brian Riemer avait à coeur de faire oublier la non-participation du Danemark à la Coupe du Monde. Le test était déjà d'envergure puisque son équipe se rendait en Norvège pour un duel en guise de confirmation de la passation de pouvoir en Scandinavie.

La Norvège a d'ailleurs démarré tambour battant, menant 2-0 après 2-0 minutes grâce aux deux Cityzens que sont Oscar Bobb et Erling Haaland. Mais les Danois ont répliqué. D'abord via Mikkel Damsgaard, puis par l'entremise de Rasmus Højlund pour égaliser à l'heure de jeu.

La Norvège repart à l'attaque

Les Norvégiens ont cependant eu le dernier mot : Erling Haaland a définitivement fait pencher la balance sur un corner finement joué (3-2, score final). Dans l'autre match du groupe B, le Portugal a lancé l'après- Roberto Martinez par une victoire contre le Pays de Galles, grâce à un but de João Félix en milieu de première mi-temps.

Enfin, notons que Teddy Teuma s'est également illustré avec Malte. L'ancien milieu de terrain de l'Union Saint-Gilloise et du Standard a marqué un but et délivré un assist à Irvin Cardona (ex-Cercle de Bruges) pour renverser la situation sur la pelouse d'Andorre (victoire 1-2).

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Portugal Portugal 1-0 Pays de Galles Pays de Galles
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