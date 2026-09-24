Mark Van Bommel annonce ses principes de jeu... et défend Openda devant la presse italienne

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Depuis la salle de presse du Stadio Olimpico de Rome, Mark Van Bommel a donné sa première conférence de presse d'avant-match à la veille d'Italie-Belgique. Un moment globalement dénué de grandes déclarations, comme c'est un peu trop souvent le cas, mais qui s'est terminé par une question un peu piquante sur Loïs Openda.

Les conférences de presse d'avant-match sont rarement des moments fascinants, et visiblement, Mark Van Bommel n'a pas prévu non plus d'en faire un one-man show. Après les monologues souvent préparés à l'avance de Rudi Garcia (qui écoutait parfois à peine la question posée et lançait la machine à clichés), place aux réponses assez courtes, mais toujours courtoises de Mark Van Bommel, qui n'en dit pas grand chose.

Le plus clair de son temps, cependant, Van Bommel l'aura passé à expliciter son plan de jeu. Et le Néerlandais est ambitieux. "Ce n'est pas facile de préparer un tel match, car nous n'avons que trois jours pour implémenter un plan de jeu et de nouveaux principes. Roberto (Mancini) est dans la même situation que nous", entame le sélectionneur belge. 

Mark Van Bommel est déjà ambitieux pour ce match

"Nous devons aussi, l'un comme l'autre, découvrir comment l'équipe adverse va jouer... mais nous nous sommes préparés du mieux que nous le pouvons". Le plan de jeu italien sera étudié mais Mark Van Bommel veut surtout que son plan de jeu à lui soit déjà visible.

Mark van bommel
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"Le niveau est très élevé à l'entraînement. J'ai à ma disposition des joueurs très intelligents, comme Youri, qui ont vite compris nos principes : avoir le ballon, le récupérer rapidement quand on le perd, dominer les matchs", annonce le Néerlandais. "C'est notre idée de jeu, et le groupe l'a intégrée. Mais maintenant, il faut le mettre en place et l'appliquer. C'est ça qui est difficile. Mais il n'y a pas de temps à perdre, nous voulons imposer nos principes dès maintenant".

Car du temps à perdre, il n'y en aura pas : l'Italie, même si elle a manqué trois Coupes du Monde d'affilée, est bien sûr un adversaire solide. "C'est un beau match, le genre de match que tu veux jouer en tant que footballeur", estime Van Bommel. "Nous espérons gagner mais ce n'est pas la seule chose importante : nous voulons aussi bien jouer au football, avec une identité reconnaissable. Quand c'est le cas, tu as plus de chances de gagner des matchs".

Lire aussi… La continuité ou le changement ? Voici le premier onze potentiel de Mark Van Bommel

Pas question pour le sélectionneur, qui affirme ne "pas encore" être nerveux ("Mais ça viendra demain, et tant mieux, sans quoi tu ne te mets jamais la pression"), de dévoiler son onze de base, bien sûr. Du moins pas à la presse. "Je l'ai donné... aux joueurs. Ils le connaissent", rigole Van Bommel. 

Loïs Openda "désastreux" à la Juventus : Van Bommel en sourit 

La toute dernière question posée à Mark Van Bommel l'a été par un journaliste italien qui a souhaité évoquer le cas de Loïs Openda, dont le passage à la Juventus a été, "pour utiliser un terme un peu fort : désastreux", lâche-t-il, provoquant quelques petits rires dans la salle. 

Mark Van Bommel a beau avoir souri, il a tenu à défendre son attaquant, rappelé après avoir manqué la Coupe du Monde 2026 sur décision de Rudi Garcia. "Nous avons vu Loïs joueer de nombreuses fois depuis que je suis en poste et il nous a convaincus de ses qualités", résume le sélectionneur fédéral.

Notre confrère italien enchaîne alors, soulignant que beaucoup de joueurs ont du mal à la Juventus, puis brillent une fois partis. "Peut-être que le problème est à la Juventus, je ne sais pas. Il faut plutôt leur poser la question", conclut Van Bommel avec un petit sourire. 

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