Charleroi devrait être en tête, une équipe du top en surrégime : le classement cher aux entraîneurs de D1A

Le classement de ce début de championnat est-il fidèle à ce que les clubs de D1A ont proposé sur le terrain. Sur base des expected points (obtenus en prenant en compte le nombre de buts que chacun aurait dû marquer et encaisser au regard des statistiques), c'est possible. Et cela nous indique certaines dynmqiues.

Pour l’instant, l’Union Saint-Gilloise et La Gantoise occupent la tête du classement avec 19 points sur 21, devant le Club de Bruges et Charleroi, qui comptent 18 points sur 21, ainsi qu’Anderlecht, qui en totalise 13. Le top 4 a donc déjà réussi à creuser quelque peu l’écart avec le reste du peloton.

Cette situation est notamment due à l’efficacité de ces équipes de tête, car l’écart entre le top 4 et les autres formations aurait pu être moindre. Du moins si l’on se penche sur les expected goals et les expected points.

Dans la réalité, l’Union Saint-Gilloise a déjà inscrit 21 buts. Selon les données, le club bruxellois n’aurait pourtant dû marquer que 15,3 buts. De son côté, le Club de Bruges aurait en réalité dû inscrire davantage de buts. Les Blauw en Zwart en comptent actuellement 15, alors qu’ils auraient déjà dû en marquer 17,6.

Charleroi là où il doit être...ou même encore trop bas

Voilà qui montre toute l’importance de l’efficacité, surtout dans le championnat belge. Fait remarquable : selon les expected points, Charleroi devrait être coleader avec 14 points sur 21.

Et La Gantoise ? Elle serait même dépassée par Anderlecht. Les Buffalos ont déjà inscrit 13 buts, alors que les données estiment qu’ils n’auraient dû en marquer que 9,4. De plus, ils auraient également dû encaisser plus de cinq buts, au lieu des quatre fois où Davy Roef s'est retourné. Un joli surrégime, même s'il ne diminue en rien les mérites de Rik De Mil et des bons transferts réaliés durant l'été.





Selon les expected points, Saint-Trond aurait déjà dû compter onze unités et figurer ainsi dans le subtop, à seulement trois encablures des leaders. Jusqu’à présent, les Canaris semblent être l’équipe qui a reçu bien trop peu au regard de ce qu’elle a montré.

Dans le bas du classement, Beveren et Lommel s’en sortent bien pour l’instant

Intéressons-nous également au bas du classement. A en croire les chiffres, Malines aurait déjà dû compter huit points. Le KV ne mériterait donc pas totalement sa dernière place au regard des données et des statistiques, même si l’efficacité devant le but fait évidemment partie de l’équation.

Courtrai ne devrait d’ailleurs pas non plus occuper la dernière place. Ce sont étonnamment Beveren et Lommel qui devraient se la partager. Lommel aurait notamment déjà dû encaisser plus de treize (!) buts, alors que les Limbourgeois n’en ont pour l’instant concédé que huit.

Ce classement virtuel ne vaudra évidemment rien en fin de saison, où seule la réalité du terrain compte. Mais il permet de comprendre pourquoi certains entraîneurs ont le mot 'efficacité' constamment à la bouche.