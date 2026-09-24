La victoire du SL 16 remise en cause ? L'Olympic Charleroi devant la CBAS !

L'Olympic Charleroi continue de payer assez cher cette panne d'éclairage survenue contre le SL 16 en championnat. Le Comité d'Appel de la FFA a confirmé le score de forfait appliqué aux Dogues. Ces derniers n'ont toutefois pas dit leur dernier mot.

A quoi tient parfois un début de saison...alors que l'Olympic menait 1-0 contre le SL16, une panne d'éclairage a fait basculer la rencontre d'une potentielle victoire vers une défaite sur tapis vert décidée par la fédération. Les Carolos ont été en appel de cette décision devant le Comité d'Appel de la FFA.

Mais la sanction a été confirmée : l'Olympic est bel et bien sanctionné d'une défaite 0-5 : "Le club prend acte de cette décision et en respecte la forme. Il ne partage pas la lecture du règlement qui la fonde", pestent les Dogues sur leurs réseaux sociaux.

Les installations appartiennent à la Ville de Charleroi

La direction rappelle qu'elle n'est en rien responsable : "Les faits ne sont contestés par personne. La panne trouve son origine dans un défaut du câble d'alimentation souterrain d'un des quatre pylônes, ouvrage appartenant à la Ville de Charleroi et entretenu par ses services, auquel le club n'a ni accès ni obligation d'entretien. La Ville l'a confirmé par écrit, sous la signature de son Directeur général et de l'Échevin des Bâtiments publics, et a réparé dès le lendemain".

"Le service de garde de la Ville était sur place avant même l'ouverture du délai réglementaire ; l'installateur a été appelé et a posé le diagnostic le soir même. Les deux instances fédérales ont constaté que le club avait entrepris toutes les démarches et qu'aucune faute ne lui était reprochée. Le Comité d'Appel a lui-même qualifié la conséquence de 'particulièrement sévère' ", poursuit l'Olympic.

Une sanction trop lourde pour les Dogues ?

"Le club est donc sanctionné du score le plus lourd que connaisse le règlement pour une rencontre, sans faute, pour la défaillance d'un ouvrage qui n'est pas le sien, dans une rencontre qu'il menait. Il considère qu'aucun club de football amateur ne devrait pouvoir être placé dans cette situation, et que la question dépasse son cas", déplore le board des Dogues.





Il faut dire que ce pylone défaillant coûte cher à l'équipe, qui aurait pu coûter sept points au lieu des quatre réellement attribués au classement. Cela n'a d'ailleurs pas facilité la tâche à Kevin Caprasse, qui a d'ailleurs quitté la Neuville il y a trois jours pour être remplacé par Frédéric Stilmant, sur le départ dans le staff du Standard.

L'Olympic devant la CBAS

Toujours est-il que face à ce qu'il considère comme une injustice, l'Olympic ne compte pas en rester là. Le recours en appel ayant échoué, c'est une autre possibilité judiciaire que les Dogues vont exploiter.

"Le Royal Olympic Club Charleroi a décidé de soumettre le litige à la Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport. Il ne fera aucun autre commentaire sur la procédure tant qu'elle est en cours", confirme le club. La saga n'est donc pas encore terminée, elle est également suivie avec beaucoup d'attention du côté du Standard.