Plus la moindre minute depuis un an : un retour très attendu à La Louvière

Ce week-end, La Louvière reprend par un choc contre le Club de Bruges. Edward Still peut compter sur un groupe revigoré par la trêve internationale et par un retour remarqué à l'entraînement.

Si le calendrier a eu la main lourde pour le début de saison de la RAAL, les matchs de gala ne sont pas terminés pour l'Easi Arena. Samedi, c'est ni plus ni moins que le champion de Belgique en titre qui sera en visite dans la Région du Centre.

Un rendez-vous forcément particulier pour Edward Still, qui a officié comme adjoint dans le staff brugeois sous la houlette d'un certain Ivan Leko, de retour en Venise du Nord.

Le Club de Bruges largement favori

L'entraîneur de la RAAL sait que le défi est de taille. Lundi soir, trois Brugeois étaient encore réquisitionnés par Mark van Bommel contre la France. Mais pas question de complexe d'infériorité pour autant : sur son synthétique, La Louvière avait battu le Club la saison passée, avant de réussir un nouvel exploit au retour pour signer le 6 sur 6.

"Ça doit être une source d'inspiration et de confiance de savoir que nous les avons déjà battus par le passé. On doit s'appuyer sur ça et voir quels ingrédients avaient permis à l'équipe de réaliser cette performance. Mais attention, Bruges n'a sûrement pas oublié cette défaite et viendra avec le couteau entre les dents", explique en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

Plusieurs points positifs durant la trêve pour les Loups

La RAAL se présentera en tout cas plus en confiance qu'elle ne l'aurait fait après la défaite à Louvain. Depuis lors, l'équipe a rechargé les batteries durant la trêve et s'est imposée en amical contre le RWDM et à Dunkerque.





"C'était le bon moment pour dresser un petit bilan, décortiqué nos résultats et tiré les leçons pour ensuite passer à l'action. On a ciblé les points à améliorer, on a beaucoup discuté et cela nous a fait du bien, tout comme les deux amicaux qui ont permis au groupe de redéfinir notre plan, nos idées et notre identité de jeu", avance Still.

L'entraîneur des Verts a également confirmé le retour à l'entraînement de Mouhamed Belkheir. Le héros de la montée en D1A avait été victime d'une rupture du ligament croisé l'automne dernier, il n'a plus joué en match officiel depuis le 4 octobre 2025, il y a plus d'un an. Autre nouvelle positive apportée par la trêve, Marcos Peano pourra bien jouer contre les Brugeois malgré son exclusion à Den Dreef.