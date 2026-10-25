Même sans Thibaut Courtois, le Real et Mbappé régalent en s'offrant le Clasico contre le FC Barcelone

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Même sans Thibaut Courtois, le Real et Mbappé régalent en s'offrant le Clasico contre le FC Barcelone
Photo: © photonews
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Privé de Thibaut Courtois, le Real Madrid a pu compter sur Kylian Mbappé pour dompter l'éternel rival barcelonais. Un beau coup de com' pour "Kyks" la veille d'un Ballon d'or dont il rêve et pour José Mourinho, recruté sur le banc pour réaliser ce genre de performance.

Le Clasico a tenu ses promesses, et le Real Madrid a eu le dernier mot. Vainqueurs 1-2 sur la pelouse du FC Barcelone, les "Merengues "ont frappé là où ça fait mal, au terme d’une rencontre disputée où le réalisme madrilène, doctrine chère à José Mourinho, a fini par prendre le dessus sur les ambitions catalanes. Avec un Kylian Mbappé décisif et un Andriy Lunin impeccable dans les moments chauds, la "Casa Blanca" s’offre un succès de prestige et met fin à la série de neuf victoires consécutives du Barça.

Mbappé, deux coups de poignard

Le premier acte a longtemps ressemblé à une guerre des nerfs. Puis Kylian Mbappé a décidé de rappeler pourquoi le Real avait fait de lui sa tête d’affiche. À la 41e minute, l’attaquant français a ouvert le score sur une action pour le moins inhabituelle. Après un centre de Diomande et une tentative de dégagement de Gerard Martín, le ballon a rebondi sur lui avant de terminer au fond des filets. Pas le plus beau but de sa carrière, sans doute, mais certainement pas le moins précieux.

Le Barça a toutefois refusé de baisser la tête. À la 61e minute, Raphinha a remis les compteurs à zéro sur un service de Pedri, relançant complètement un Clasico qui menaçait de basculer en faveur des Catalans. Barcelone a alors poussé, persuadé de pouvoir faire plier son rival. Mais c’était sans compter sur Andriy Lunin, auteur d’une intervention déterminante devant Gerard Martín.

Et quand le Barça semblait avoir pris le dessus, le Real a sorti sa spécialité : punir au moment où l’adversaire commence à y croire. À la 87e minute, Kylian Mbappé a conclu une action collective initiée par Jude Bellingham et prolongée par Eduardo Camavinga. Deuxième but pour le Français, et douche froide pour le Camp Nou. Cruel, mais digne du Real dans ses meilleures heures.

Thibaut qui ?

L’autre histoire de la soirée se jouait entre les perches. Thibaut Courtois, malade, a dû déclarer forfait à quelques heures du coup d’envoi. Une absence de poids pour le Real, tant le gardien belge a souvent été au rendez-vous des grandes soirées européennes et des sommets en tout genre.

Mais son remplaçant n’a pas tremblé. Andriy Lunin, qui n’avait pas encore disputé la moindre minute en compétition officielle cette saison, a répondu présent au moment où son équipe en avait besoin. La parade de l'Ukrainien devant Gerard Martín a notamment permis aux Madrilènes de rester à flot avant le coup de grâce assené par Kylian Mbappé.

Le scénario aurait pu tourner autrement sans Thibaut Courtois, mais Andriy Lunin a rappelé qu’un gardien numéro deux n’était pas nécessairement condamné à jouer les figurants. Le Belge a manqué à l’appel ; l’Ukrainien, lui, a répondu présent.

Le Real frappe, le Barça rumine

Ce succès permet au Real Madrid de réaliser une excellente opération dans la course au titre et de revenir à trois points de son éternel rival. Pour le FC  Barcelone, la frustration est double : avoir su revenir dans la partie sans parvenir à prendre l’avantage, puis céder dans les dernières minutes face à un adversaire qui n’a pas eu besoin de dominer pour appuyer quand il le fallait pour faire mal.

Au final, les "Merengue" repartent avec les trois points, Mbappé avec la gloire de celui qui rêve d'un Ballon d'or entre ces paluches et José Mourinho avec la certitude que ses plans tactiques, parfois jugés dépassés, peuvent encore parfois fonctionner. Quant à Thibaut Courtois, il a pu constater que sa doublure n'était pas dépourvue de qualités.

La course au titre en Espagne est en tout cas relancée, tant mieux pour le suspense.

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