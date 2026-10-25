Plus aucun doute pour Thibaut Courtois : le Real Madrid devra se passer de son Diable Rouge pour le Clasico

Thibaut Courtois ne jouera pas le Clasico face au FC Barcelone ce dimanche soir à 21h. Malade et trop affaibli, le gardien belge doit déclarer forfait. Andriy Lunin va le remplacer dans les buts.

Le Real Madrid devra faire confiance à Andriy Lunin ce dimanche soir. Le gardien ukrainien devrait être titulaire face au FC Barcelone, au Spotify Camp Nou, lors du Clásico prévu à 21h. Thibaut Courtois, malade, ne pourra pas défendre les cages madrilènes.

Le Diable Rouge souffre d'une grippe qui l'a affaibli ces dernières heures. Son nom avait été retiré du groupe dans la matinée, mais un départ vers Barcelone restait possible. Le Real espérait une amélioration de son état de santé.

Pas remis à temps

Courtois voulait tout faire pour participer à cette rencontre. Le club avait envisagé de lui faire prendre un avion séparément s'il se sentait mieux. Mais les heures ont passé sans que le gardien retrouve de forces.

Selon le journal espagnol Marca , la décision est prise. Courtois restera à Madrid. José Mourinho devra composer sans son numéro un pour le Clasico.

Le Real Madrid mise tout sur Andriy Lunin

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Lunin devrait avoir l'occasion de se montrer dans l'un des matchs les plus attendus du championnat espagnol. Le gardien ukrainien a disputé quatre Clasicos avec le Real Madrid, pour un bilan de trois victoires et une seule défaite face au FC Barcelone.