"La deuxième mi-temps, pour moi, c'est ça l'Union" : Besfort Zeneli vante l'ADN du club

Menée 0-2 à la pause, l'Union Saint-Gilloise a renversé puis plié le Cercle Bruges lors du deuxième acte en lui passant cinq buts. Et selon Besfort Zeneli et David Hubert, l'ADN du club n'est pas étranger à cela.

S'il n'a pas marqué ou délivré de passe décisive ce dimanche, Besfort Zeneli a naturellement aidé ses partenaires à renverser le Cercle Bruges en deuxième période après un premier acte manqué.

Personnalité et caractère

"La deuxième mi-temps, c’est ça, l’Union pour moi, s’est réjoui le Suédois dans les colonnes de HLN. "C’est là que nous avons montré la personnalité de ce groupe et notre caractère."

Le milieu a-t-il d'ailleurs ressenti que son équipe était en train de prendre l'ascendant sur son adversaire au cours de la deuxième mi-temps ? "Peut-être que l’adversaire finit parfois par être fatigué, c’est possible… Mais nous continuerons toujours à pousser, a insisté Besfort Zeneli. Même si nous menons déjà de deux ou trois buts."

Plus de qualité et de résilience

L'entraîneur des vice-champions de Belgique était évidemment lui aussi heureux de cette folle deuxième période. "Ces quarante minutes ont été fantastiques, à bien des égards, a jugé David Hubert. Notre prestation a été bien meilleure sur le plan de la qualité et nous avons montré davantage de résilience. Je suis extrêmement fier de la manière dont nous avons géré cette situation."

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"Quand on voit la cohésion entre les joueurs… Les titulaires, mais aussi les remplaçants et même ceux qui ne jouent pas, a ajouté l'entraîneur de l'Union. Et puis, il y a aussi les supporters. La tête haute, le torse bombé. Sans jamais rien lâcher. C’est ça, notre ADN."